FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. TÜİK iş gücü endekslerini açıkladı! Geçen yıla göre yükseldi

TÜİK iş gücü endekslerini açıkladı! Geçen yıla göre yükseldi

21.02.2025 12:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,6 yükseldi.

TÜİK iş gücü endekslerini açıkladı! Geçen yıla göre yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 5,7, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4 artarken, sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı.

thumbs_b_c_aec28ad51e5002a383f0ef7b730af382

İstihdam endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 0,3 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 0,9, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 artarken, sanayi sektöründe yüzde 0,6 azalış gösterdi.

YÜZDE 3 GERİLEDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 geriledi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 0,3, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,7 artarken, sanayi sektöründe yüzde 3,8 azaldı.

thumbs_b_c_1e60c1dec6070c217e7464e39949fdb2

Brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 72,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 70,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 74,6 ve inşaat sektöründe yüzde 69,2 yükseldi.

para-1

BRÜT MAAŞ YÜKSELDİ

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik bazda yüzde 11,7 artış gösterdi. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2024'ün son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 75,6 yükseliş sergiledi. Söz konusu endeks çeyreklik bazda ise yüzde 10,3 artış kaydetti.

Saatlik kazanç endeksi, son çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 73,1, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 10,3 arttı.
Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, yıllık bazda yüzde 88,5, çeyreklik bazda da yüzde 10 yükseliş gösterdi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Çiftçilere destek ödemesinin tarihi belli olduÇiftçilere destek ödemesinin tarihi belli oldu
Altın için piyasalar umutlu, fiyatlar geri çekilebilir!Altın için piyasalar umutlu, fiyatlar geri çekilebilir!
Anahtar Kelimeler:
tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika! Ekrem İmamoğlu artık resmen aday

Son dakika! Ekrem İmamoğlu artık resmen aday

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu

Yeni zam kapıda: Bu geceye dikkat!

Yeni zam kapıda: Bu geceye dikkat!

10 peynir markası o listenin başını çekti!

10 peynir markası o listenin başını çekti!

Altın için piyasalar umutlu, fiyatlar geri çekilebilir!

Altın için piyasalar umutlu, fiyatlar geri çekilebilir!

1 Nisan'da başlayacak, e-Devlet ayrıntısına dikkat!

1 Nisan'da başlayacak, e-Devlet ayrıntısına dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.