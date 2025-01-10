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TÜİK Kasım ayının işsizlik rakamlarını açıkladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.01.2025 10:07
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TÜİK Kasım ayının işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişi oldu.

TÜİK Kasım ayının işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2024'ün işsizlik rakamlarını açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda %11,7 olarak tahmin edildi.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 54,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 252 bin kişi azalarak 35 milyon 820 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,1 iken kadınlarda yüzde 36,7 oldu.

işsizlik

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %15,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,9, kadınlarda ise %23,0 olarak tahmin edildi.

ÇALIŞMA SÜRESİ 42,9 SAAT OLARAK BELİRLENDİ

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 42,9 saat olarak gerçekleşti.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTTI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %28,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19,4 olarak tahmin edildi.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
işsizlik tüik
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