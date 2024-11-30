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TÜİK salı günü enflasyon verisini açıklanacak... Milyonlar Kasım ayının en kritik duyurusunu bekliyor! İşte kurumların Kasım ayı enflasyon beklentileri

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
30.11.2024 11:48
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Kasım ayının en kritik verisi Salı günü açıklanacak. Memur, memur emeklisi ve emeklilerin maaşlarını doğrudan etkileyen enflasyon oranı öncesi kuruluşlar anket tahminlerini de paylaştı. Yılın son iki enflasyon verisini bekleyen milyonlar, kuruluşların anketlerini yakından takip ediyor. İşte detaylar...

TÜİK salı günü enflasyon verisini açıklanacak... Milyonlar Kasım ayının en kritik duyurusunu bekliyor! İşte kurumların Kasım ayı enflasyon beklentileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), salı günü kasım ayının enflasyon oranını açıklayacak. Kasım ayının en önemli verisi öncesi kurumlar enflasyon tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği enflasyon verisi öncesi tahminler aktarılıyor.

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AA FİNANS KASIM AYI ENFLASYON TAHMİNİNİ PAYLAŞTI

AA Finans'ın 3 Aralık Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

YÜZDE 1,9 OLARAK TAHMİN ETTİ

Bloomberg HT’nin Kasım ayı enflasyonuna ilişkin anketi sonuçlandı. Ankete katılan 13 kurumun medyan beklentisi Kasım'da enflasyonun aylık yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde oldu.

Ekonomistlerin medyan tahminine göre Kasım'da yıllık enflasyonun da yüzde 46,60 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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FOREKS'İN ANKETİ SONUÇLANDI

Foreks Haber enflasyon beklenti anketi ise 20 katılımcı ile sonuçlandı. Kasım ayı yıllık TÜFE verisi için medyan tahmin %46,72, ortalama tahmin ise yüzde 46,77 artışa işaret etti. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 2,33 ve yüzde 1,80 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler ise yüzde 47,22 ila yüzde 46,50 bandında oluştu.
AA

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon tüik
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