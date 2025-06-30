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TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk verilerini açıkladı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyon (Türk-İş) Açlık-Yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. TÜRK-İŞ'imn verilerine göre Haziran ayı açlık sınırı 26 bin 115 TL'ye, yoksulluk sınırı 85 bin 066 TL'ye yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 33.586,82 TL oldu.

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk verilerini açıkladı!
Ezgi Sivritepe

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyon (Türk-İş) Açlık-Yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. TÜRK-İŞ'in verilerine göre Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 26.115,18 TL’ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 85.065,75 TL’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk verilerini açıkladı! 1

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ NE KADAR OLDU?

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 33.586,82 TL ’ye yükseldi. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,08 oranında gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 37,60 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret açlık sınırı türk iş yoksulluk sınırı
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Hükümete göre işler tıkırında !!!!!!!!!!
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