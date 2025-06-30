TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk verilerini açıkladı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyon (Türk-İş) Açlık-Yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. TÜRK-İŞ'in verilerine göre Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 26.115,18 TL’ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 85.065,75 TL’ye yükseldi.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ NE KADAR OLDU?

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 33.586,82 TL ’ye yükseldi. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,08 oranında gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 37,60 oldu.