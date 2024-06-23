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Türkiye, Çekya'ya ihracat rekoru kırdı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.06.2024 10:21
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Türkiye, 683,7 milyon dolarla Çekya'ya tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi. Çek şirketlerin Türkiye'de 660 milyon dolarlık yatırımı, Türk araştırmacıların ise bu ülkelerde 40 milyon dolarlık yatırımı söz konusu. Otomotiv, enerji, porselen, kristal ve makine sektöründe kullanılan ve güçlü bir ekonomiye sahip Çekya, değiştirilebilen enerji alanında işbirliği için Türkiye'ye önemli fırsatlar sunuyor.

Türkiye, Çekya'ya ihracat rekoru kırdı

Türkiye, en büyük pazar Avrupa'da ihracata etkin bir şekilde devam ederken, kıtada sadece ana pazarlarla değil, diğer ülkelerle de ticari olarak gelişiyor. Orta Avrupa, önde gelen ülkelerden Çekya da Türkiye'nin dış satışını artırmaya devam ettiği pazarlar arasında yer alıyor.

Türkiye'nin güçlenen ve birleştiği ekonomiler sayesinde Çekyalı şirketleri Türkiye'de daha fazla iş ve yatırım yapmak istiyor.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK İHRACATI

TÜrkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) doğruladığı bilgilere göre, Türkiye, Çekya'ya tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ayında 683,7 milyon dolarla ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Çekya'ya hasılatı yılın ilk 5 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 arttı.

EN FAZLA İHRACAT OTOMOTİV TİCARETİ

Çekya'ya en fazla ihracat, 185,3 milyon dolarlık otomotiv sektörü tarafından gerçekleştirildi.

Otomotiv endüstrisini, 92,7 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 77,2 milyon dolarla kimyevi ürünler ve mamulleri, 63,8 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 47,1 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 21 bin dolarla çiçek bitkileri ve mamulleri, 121 bin dolarla tütün, 624 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 1 milyon 12 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 1 milyon 334 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri oldu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ BAŞI İHRACAT DEĞERİNDEKİ ARTIŞTA DİKKAT ÇEKTİ

Ocak-mayıs döneminde Çekya'ya ihracatını değer bazında ve daha fazla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisi, ticaretinin dış satışını 27,7 milyon artırdı.

Otomotiv endüstrisini, 13,8 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 9 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 4,4 milyon dolarla kimyevi ürün ve mamulleri, 2,3 milyon dolarla makine ve aksamları takip etti.

Ülkeye, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 39,3 milyon dağıtım, makine ve aksamları sektörü 25,8 milyon satış dış satış yaptı.

İller bazında ilişkiler, Çekya'ya, en fazla ihracat İstanbul'dan 328,8 milyon dolarla yapıldı. Ülkeye, İzmir'den 56,5 milyon, Bursa'dan 52,1 milyon, Sakarya'dan 47,6 milyon, Kocaeli'nden 47 milyon dolarlık dış satış oldu.

(AA)

Express


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