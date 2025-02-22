Türkiye'nin 'milyonerleri' çoğalıyor! Mevduata rağbetle yüzde 40 yükseldi... 5 yılda yüzde 493 arttı

Pandemi ile beraber dünyada ekonomik buhranlar da arttı. Türkiye son yıllarda yüksek enflasyon ile mücadele ederken vatandaşlar da paralarını enflasyon ortamından korumaya çalışıyor. 2023 yılının sonunda 1 milyon TL ve üzeri mevduatı olan kişi sayısı 1 milyon 299 bin 118 iken, 2024 sonunda bu sayı 529 bin 816 kişi artarak 1 milyon 828 bin 934’e yükseldi.

YÜZDE 493 ARTTI

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan kişi sayısı 2020 sonunda 308 bin 278 iken bu sayı aradan geçen 5 yılda yüzde 493 arttı oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik milyonerlerin sayısı son bir yılda 2 milyonu aşakren 2024 Aralık ayından beri yur içi yerleşik kişiler yüzde 40 arttı.

KART KULLANIMI YÜKSELDİ

Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerine göre ise, kart ile harcamalar arttı. Buna göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 1.61 trilyon lira oldu.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 366.5 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 207.8 milyar lirasında banka kartları, 32.4 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Ocak ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 130.2 milyon, banka kartı sayısı 195.6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 113.1 milyon oldu. Geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9, banka kartı adedinde yüzde 3, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24’lük artış yaşandı.

Kaynak: Nefes