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Türkiye'nin mutluluk oranı belli oldu! En büyük sorunumuz açıklandı, evliler ve o yaş grubu hariç...

17.02.2025 11:29
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Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2023 yılında mutlu olduğunu söyleyenler yüzde 52,7 iken, 2024 yılında yüzde 49,6 oldu. Geleceğinden umutlu olanların oranı ise yüzde 64,3 olarak açıklandı.

Türkiye'nin mutluluk oranı belli oldu! En büyük sorunumuz açıklandı, evliler ve o yaş grubu hariç...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını duyurdu. Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı 2023'te yüzde 52,7 iken, 2024'te 3,1 puan azalarak yüzde 49,6'ya düştü. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2023'te yüzde 13,7 iken, geçen yıl 0,8 puan artarak, yüzde 14,5'e yükseldi.

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı 2023'te yüzde 50,3 iken, geçen yıl yüzde 46,9'a geriledi. Kadınlarda ise bu oran söz konusu dönemde, yüzde 55,1'den yüzde 52,3'e indi.

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EVLİLER BEKARLARA GÖRE DAHA MUTLU

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu tespit edildi. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı geçen yıl yüzde 52,5 iken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 44 olarak gerçekleşti.

Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, evli erkeklerin yüzde 49,5'inin, evli kadınların ise yüzde 55,4'ünün mutlu olduğu görüldü.

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O YAŞ GRUBU HARİÇ MUTLULUK AZALDI

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 25-34 yaş grubunda mutluluk oranı 2023'te yüzde 50,7 iken, geçen yıl 0,3 puan artışla yüzde 51 oldu.

Mutluluk oranı, 25-34 yaş grubu haricinde diğer tüm gruplarda azaldı. Mutluluk oranının en fazla azaldığı yaş grubu, 7,1 puan düşüş ile 45-54 yaş grubunda tespit edildi. Bu yaş grubunda 2023'te yüzde 53,6 olan mutluluk oranı, geçen sene yüzde 46,5 oldu. Mutluluk oranı 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,2 puan azalarak, yüzde 47,5 olarak tahmin edildi. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise bu oran 2023'te yüzde 56 iken, 2024'te 1,9 puan azalarak yüzde 54,1 oldu.

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MUTLULUK KAYNAĞI: AİLE

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişilere bakıldığında, en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2024'te yüzde 72,9 olurken bunu sırasıyla, yüzde 13,2 ile çocukları, yüzde 4,2 ile kendisi, yüzde 3,4 ile eşi, yüzde 3 ile annesi/babası ve yüzde 1,9 ile torunları takip etti.

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Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde, kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, geçen yıl yüzde 68,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 14,4 ile sevgi, yüzde 8,9 ile başarı, yüzde 6,4 ile para ve yüzde 1,8 ile iş izledi.

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KADINLAR GELECEĞİNDEN DAHA UMUTLU

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2024'te yüzde 64,3 oldu. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranı yüzde 63,6 iken, kadınlarda bu oran yüzde 64,9 olarak hesaplandı.

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TÜRKİYE YAŞAMINDAN MEMNUN MU?

Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak düşündüklerinde hissettikleri yaşam memnuniyet düzeyini hesaplamak amacı ile "hiç memnun olmayanlar için sıfır", "çok memnun olanlar için 10" arasında bir değer alınarak ortalama hesaplandı. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2023 ve 2024 yıllarında 5,7 oldu. Erkeklerde 2023'te 5,6 olan ortalama yaşam memnuniyet düzeyi, 0,1 puan artışla 5,7 olurken, kadınlarda bu dönemde 5,8 olan ortalama yaşam memnuniyet düzeyi geçen yıl 0,1 azalışla 5,7'ye geriledi.

EN ÇOK ASAYİŞTEN MEMNUNLAR

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde, 2024'te asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 72,1 olurken bunu sırasıyla yüzde 67,4 ile ulaştırma, yüzde 63,2 ile sağlık, yüzde 58,8 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 55,9 ile adli ve yüzde 53,5 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.

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EN BÜYÜK SORUN: HAYAT PAHALILIĞI

Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde, geçen yıl hayat pahalılığı yüzde 29,2 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 15,7 ile eğitim ikinci sırada ve yoksulluk yüzde 14 ile üçüncü sırada yer aldı.
AA

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Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır
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