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Yabancılar 439,2 milyon dolarlık hisse sattı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.06.2024 15:38
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Yurt dışı yerleşiklerin hisse satışları sürüyor. Yurt dışındaki yerleşik kişilerin geçen haftaki net hisse satışı 439,2 milyon dolar oldu. Son beş haftada toplam hisse satışları ise 1,74 milyar dolara yükseldi.

Yabancılar 439,2 milyon dolarlık hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Haziran haftasına ilişkin menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yurt dışındaki yerleşik kişilerin hisse satışları geçtiğimiz haftada da sürdü.

Yabancılar, son 5 haftada toplam 1,74 milyar dolarlık hisse sattı. Yabancılar 14 Haziran haftasında ise 439,2 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Söz konusu hafta itibarıyla yabancıların hisse senedi stoku 40 milyar 331,9 milyon dolar oldu.
Yabancılar aynı haftada 791,7 milyon dolarlık DİBS alımı gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların DİBS stoku 11 milyar 235,7 milyon dolara yükseldi.

Express


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