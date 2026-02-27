FİNANS

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı arttı!

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yıllık bazda yüzde 5,5, daire sayısı yüzde 13,8 ve yüz ölçümü yüzde 2,6 arttı.

Yapı ruhsatı verilen toplam yüz ölçümün yüzde 81,7'si belediyeler, yüzde 18,3'ü ise diğer yetkili idareler tarafından sağlandı.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 46,8 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 5,7 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

Yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 0,1, yüz ölçümü yüzde 1,5 azalırken daire sayısı yüzde 3,1 arttı.
Yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüz ölçümün, yüzde 84,7'si belediyeler, yüzde 15,3'ü ise diğer yetkili idareler tarafından sağlandı.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 32,6 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 5,4 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar takip etti.

YÜZ ÖLÇÜMÜ YÜZDE 1,9 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, söz konusu çeyrekte 2024'ün aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 4,7, daire sayısı yüzde 12,8 ve yüz ölçümü yüzde 1,9 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise aynı dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 3,1, daire sayısı yüzde 8,3 ve yüz ölçümü yüzde 12,2 azaldı.
Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, söz konusu çeyrekte 2024'ün aynı dönemine göre yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 1,5, yüz ölçümü yüzde 2,8 azalırken daire sayısı yüzde 1,3 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen yüz ölçümü yüzde 2,1 gerilerken bina sayısı yüzde 5,6 ve daire sayısı yüzde 2,1 artış kaydetti.
Kaynak: AA

