Yılın son faiz kararı açıklanacak! Aralık ayının son haftasına gözler kilitlendi... Fitch Ratings, Citi ve Barclays tahminlerini paylaştı!

Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman gidecek? Yüksek enflasyon ile mücadelede en büyük silah sıkı para politikası oldu. Son 8 aydır yüzde 50'de sabit kalan politika faizinin ne zaman düşürüleceği merak ediliyor. Kasım ayındaki karar metninde yumuşama sinyallerinin alınması ile beraber birçok ekonomist aralık ayının Merkez'in 8 aydır süre gelen faiz kararında değişikliğe gideceğine işaret ettiğini düşündü.

FİTCH RATİNGS'TEN MERKEZ'E TAVSİYE

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Doğu Avrupa ekonomilerinin 2025 görünümüne ilişkin yayımladığı analizinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimine ne zaman gideceğine dair tahminini paylaştı.

Fitch Ratings, Türkiye'nin ekonomi politikalarındaki dengelenmenin dış kırılganlıklarda belirgin bir azalma ve piyasa algısında iyileşme sağladığını belirtti. Enflasyonun hala yapışkan olduğunu belirten banka, "2025 için, sıkı para politikası koşullarının sürdürülmesine bütçe açığında önemli bir azalma ve rasyonel gelir politikaları eşlik edeceğinden, politika tutarlılığının artmasını bekliyoruz" sözlerini kullandı.

CİTİ'DEN 250 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNİ

ABD'li dev banka Citi, TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyonu sonrası ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından rapor hazırladı. Raporda, Merkez'in masasında 250 baz puanlık bir indirim olduğunu kaydetti.

ASGARİ ÜCRETİ VURGULAYARAK BARCLAYS'TEN KRİTİK TAHMİN

İngiliz Bankası Barclays'ın ekonomisti Ercan Ergüzel imzalı değerlendirmede Merkez Bankası'nın faiz indirimini ne zaman gerçekleştireceğine dair tahminini paylaştı. Ergüzel, 'Asgari ücret kararında enflasyon beklentilerini bozacak yukarı yönlü büyük bir sürpriz olmayacağı varsayımıyla' 250 baz puanlık faiz indirimi beklediğini kaydederek şu sözleri sarf etti:

"Aralık ayında gevşeme döngüsüne başlamanın sıkı para politikası duruşunu değiştirmeyeceğini düşünüyoruz"