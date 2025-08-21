FİNANS

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 125,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Ağustos haftasında net 125,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 1 milyar 99,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 9,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Ağustos haftasında 33 milyar 988,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 15 Ağustos haftasında 33 milyar 670,3 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 6,1 milyon dolardan 14 milyar 734 milyon dolara yükseldi. ÖST stokları ise 843,6 milyon dolardan 831,3 milyon dolara düştü.
