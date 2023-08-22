FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. 1,20 kredi faiz oranı ile yeni kampanya geliyor! Tarih belli oldu: Kamu bankalarından ‘süper konut kredisi’ hamlesi

1,20 kredi faiz oranı ile yeni kampanya geliyor! Tarih belli oldu: Kamu bankalarından ‘süper konut kredisi’ hamlesi

22.08.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut fiyatları artmaya devam ederken, konut kredisi faiz oranları da yükselişini sürdürüyor. Bu kapsamda kamu bankaları öncülüğünde yeni bir konut kredisi kampanyasının işaret fişeği yakıldı. Hem sıfır hem de ikinci el konutlar için geçerli olması beklenen kampanyada 180 ay vade ile yüzde 1,20’lik faiz oranı üzerinde duruluyor. Düzenlemenin Ekim ayında hayata geçirilmesi planlanıyor.

1,20 kredi faiz oranı ile yeni kampanya geliyor! Tarih belli oldu: Kamu bankalarından ‘süper konut kredisi’ hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. Düşük faizli yeni ‘süper konut kredisi’ geliyor. İlk kez ev sahibi olacaklar için çalışmalar hızlandırıldı.

Ev almaya parası yetmeyen ona koştu Ev almaya parası yetmeyen ona koştu

YENİ KONUT KREDİSİ KAMPANYASINDA DETAYLAR NETLEŞTİ

Show Ana Haber'de yer alan habere göre, yeni konut kredisi için sinyali Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vermiş ilk kez ev sahibi olacakları teşvik edecek düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söylemişti ve o çalışmaların detayları da netleşmeye başladı. Yeni konut kredisi kamu bankalarından alınacak. 180 ay vade ile yüzde 1,20’lik faiz oranı üzerinde duruluyor. Kararın hem sıfır hem de ikinci el konutlar için geçerli olması bekleniyor.

EMLAK (58)

Kamu bankalarının konut sektöründeki daralmanın önün geçmek ve piyasada bozulan arz talep dengesini yeniden sağlamak adına bu kampanyayı başlatacağı ifade ediliyor.

DÜZENLEME EKİM AYINDA HAYATA GEÇİRİLECEK

Konut kredisinde faizler Haziran ayında yüzde 18 seviyesindeydi ama Ağustos ayında yüzde 35’lere kadar yükseldi. Faizlerin yüksek olmasının yanında bankaların kredi vermemesi de satışlara doğrudan yansıdı. Konut kredisinde yeni kampanyanın sektörü de canlandırması beklenirken düzenlemenin Ekim ayında hayata geçirilmesinin planlandığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin altını için dikkat çeken açıklamaTürkiye'nin altını için dikkat çeken açıklama
Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor…Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor…
Toplu sözleşmede dördüncü randevu bugünToplu sözleşmede dördüncü randevu bugün
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.