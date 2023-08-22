1,20 kredi faiz oranı ile yeni kampanya geliyor! Tarih belli oldu: Kamu bankalarından ‘süper konut kredisi’ hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. Düşük faizli yeni ‘süper konut kredisi’ geliyor. İlk kez ev sahibi olacaklar için çalışmalar hızlandırıldı.

YENİ KONUT KREDİSİ KAMPANYASINDA DETAYLAR NETLEŞTİ

Show Ana Haber'de yer alan habere göre, yeni konut kredisi için sinyali Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vermiş ilk kez ev sahibi olacakları teşvik edecek düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söylemişti ve o çalışmaların detayları da netleşmeye başladı. Yeni konut kredisi kamu bankalarından alınacak. 180 ay vade ile yüzde 1,20’lik faiz oranı üzerinde duruluyor. Kararın hem sıfır hem de ikinci el konutlar için geçerli olması bekleniyor.

Kamu bankalarının konut sektöründeki daralmanın önün geçmek ve piyasada bozulan arz talep dengesini yeniden sağlamak adına bu kampanyayı başlatacağı ifade ediliyor.

DÜZENLEME EKİM AYINDA HAYATA GEÇİRİLECEK

Konut kredisinde faizler Haziran ayında yüzde 18 seviyesindeydi ama Ağustos ayında yüzde 35’lere kadar yükseldi. Faizlerin yüksek olmasının yanında bankaların kredi vermemesi de satışlara doğrudan yansıdı. Konut kredisinde yeni kampanyanın sektörü de canlandırması beklenirken düzenlemenin Ekim ayında hayata geçirilmesinin planlandığı öğrenildi.



