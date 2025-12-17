1, 5 trilyon liralık bütçe! Bakan Kurum, '300 sektörü harekete geçirecek' diyerek duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Kurum konuşmasında kira fiyatlarına da değinerek, "Yerel kalkınmayı, sosyal refahı güçlendireceğiz. Bu ülkede ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

"DEVLET İŞTE BURADA DEDİK"

Cumhuriyet tarihinin en nitelikli ve kapsamlı projelerini hayata geçirdiklerini belirten Kurum, özellikle de depremsellik açısından kritik bir coğrafya üzerine kurulan Türkiye'nin, yaşadığı afetlerde binlerce evladını toprağa veren milletin güvenli yarınları için insanüstü bir gayretle çalıştıklarını vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin, "tarih boyunca gördükleri en büyük afet olduğunu" dile getiren Kurum, "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk konutlarımızın temellerini 15'inci günde attık. Yine 45'inci günde ilk evlerimizi teslim ettik. 'Devlet nerede?' diyenler oldu, onlara, asrın felaketini asrın inşasına dönüştürerek cevap verdik ve 'devlet, işte burada.' dedik." ifadelerini kullandı.

"ASRIN FELAKETİ ASRIN DESTANINA DÖNÜŞTÜ"

Depremin ardından 11 ilde yapılan çalışmalara ilişkin fotoğraflarla, şehirlerde hayata geçirilen yatırımları ve projeleri anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"11 şehrimizin tamamında tarih yeniden yazılmış, her şey yeniden başlamıştır. Afet gününde hüzünle yaş döktüğümüz o sokaklarda, şimdi milletimizle beraber sevinç gözyaşı döktüren yüce Allah'a hamdediyorum. 11 ilimizde inşa ettiğimiz konutların yanında, 'esnafımız bizim her şeyimiz' diyerek 43 bin yeni dükkan yaptık. Türkiye'nin çevre uzunluğuna denk, tam 11 bin kilometrelik altyapı çalışmasını tamamladık. 'Depremde zarar gören köyler Anadolu mirasıdır' diyerek 4 bin 333 köyümüzde 63 bin köy evi inşa ettik. Tüm bunları da Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanda tam 3 bin 481 şantiyede, 200 bin işçi, mimar ve mühendisimizle birlikte alın teri dökerek yaptık. O alın teri sayesindedir ki Türkiye, bir Anka kuşu gibi küllerinden doğmuş, karanlık yerini yeniden aydınlığa bırakmış, baharı müjdeleyen 455 bin çiçek açmış, büyük ve güçlü Türkiye, asrın felaketini, asrın destanına dönüştürmüştür."

Depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin birçok yalan söylendiğini; söylenen tüm yalanlara afetzede çocukların neşesiyle cevap verdiklerini kaydeden Kurum, bu süreçte atılan iftiralara ise 11 şehri ayağa kaldırıp; üretimde, istihdamda ve ticarette yeniden şahlandırarak cevap verdiklerini söyledi.

KİRA FİYATLARI VURGUSU!

Kurum, deprem bölgesinde kazandıkları büyük tecrübeyi, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için seferber edeceklerini ve yeni sosyal konutlarla taçlandıracaklarını belirtti.

Bir yandan kentsel dönüşüm seferberliğiyle ürettikleri 2 milyon yuvaya, 258 bin yuva daha ekleyeceklerini, bir yandan da yaptıkları 1 milyon 750 bin sosyal konuta 500 bin sosyal konut daha ekleyeceklerini anlatan Kurum, 24 Ekim'de "Ev Sahibi Türkiye" diyerek 500 bin sosyal konutun ilk adımını attıklarını, 81 ilde yeni yuva yapacakları bilgisini verdi.

"300 SEKTÖRÜMÜZÜ HAREKETE GEÇİRECEK"

Sosyal konutların 1,5 trilyon liralık bir bütçeye sahip olduğunu bildiren Kurum, "Bu projeyle birlikte 300 sektörümüzü hareket geçirecek, özel sektörümüze iş imkanı sağlayacak, hem ekonomik gelir hem de istihdamı artıracağız. Aynı zamanda kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz, yerel kalkınmayı, sosyal refahı güçlendireceğiz. Bu ülkede ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz." diye konuştu.