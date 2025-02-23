1 Nisan'dan itibaren başlıyor! Faturayı yüzde 25 azaltacak

Binalarda ısı yalıtım standardı iklim koşullarına göre güncellendi. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'nin 20.02.2025 tarihli sayısında yayımlandı.

1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek tebliğde, binalarda uygulanacak yalıtım kalınlıkları yeniden belirlendi. Buna göre, Türkiye'yi 4 ısı bölgesine ayırarak belirlenen yalıtım kalınlıkları, 6 ısı bölgesi olarak detaylandırıldı.

Yalıtım uygulamalarında kalınlıkların, yapının bulunduğu iklime ve şartlara özel olması sağlandı.

ENERJİ FATURALARININ YÜZDE 25 AZALMASINA İMKAN VERİLECEK

Tebliğe uygun inşa edilecek yapılarda, konfor şartları değişmeden enerji faturalarının yüzde 25 azalmasına imkan verilecek. Böylece, her yıl yeni inşa edilecek binalarda yıllık 2,5 teravatsaat enerji ile Atatürk Barajı'nın 3 ayda ürettiği enerji kadar tasarruf sağlanacak.

Ayrıca bu binalar sayesinde, doğaya yılda 600 milyon ton eşdeğerinde karbondioksit salınımının da önüne geçilecek. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır