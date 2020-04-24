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100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kuraları ne zaman çekilecek?

EMLAK HABERLERİ  | 24.04.2020 10:11 | Son Güncelleme

100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kura çekimleri, 28 Nisan Salı günü yeniden başlayacak, noter huzurunda ancak vatandaşların katılımına kapalı olacak. Çekiliş TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kuraları ne zaman çekilecek?

Koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kura çekilişleri, 28 Nisan Salı günü yeniden başlayacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) yapılan açıklamada, 23 Mart'ta ara verilen hak sahipliği belirleme kuralarının yeniden başlayacağı bildirildi.

Bankaların, kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladığı kaydedilen açıklamada, kura çekimlerinin vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtildi.

Kura çekimlerinin TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacağı ifade edilen açıklamada, 28 Nisan'da ilk olarak Manisa Köprübaşı'ndaki 75 konut, Manisa Akhisar'daki 125 konut, Manisa Salihli'deki 150 konut ve Denizli'deki 118 konut projeleri için kura çekiminin yapılacağı duyuruldu.

Başvuruda bulunan vatandaşların tüm kura takvimine TOKİ'nin internet sitesinden ulaşabileceği kaydedildi.

Öte yandan Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların, kurada hak sahibi olamadıklarında başvuru ücretlerini şubeye gitmeden ATM'lerden geri alabildikleri, Halk Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların ise hesaplarına EFT yapıldığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA

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