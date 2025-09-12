115 milyonluk indirimle yalı! Boğaz'ın en pahalısı olarak satılamayan Beyaz Köşk yine gündem: TMSF'e KAP'a bildirdi

İstanbul Boğazı'nın en pahalı yalısı olan Beyaz Köşk, bir kez daha satışa çıkarıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) dördüncü kez satışa çıkardığı 'Boğaz'ın İncisi' için tam 115 milyon lira indirime gitti.

AĞUSTOS'TA DA SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Köşkü geçen ay üçüncü kez ihaleye çıkaran şirket, yaptığı duyuruda, satış fiyatını 950 milyon liradan 925 milyon liraya çekmişti.

'BEYAZ KÖŞK' 115 MİLYONLUK İNDİRİMLE YENİDEN SATIŞTA

Üçünde de alıcısı çıkmayan Beyaz Köşk, 115 milyonluk indirimle dördüncü kez satışa çıkarıldı.

KAP'A AÇIKLAMA GELDİ

Şirketten konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama gönderildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel'de bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla;

Muhammen bedel olan 810.000.000 TL+ KDV'den az olmamak kaydıyla, gayrimenkul satış şartnamesi ile ihale düzenlenmesi ve ihale sürecini yönetmek üzere "İhale Komisyonu" kurulmasına, ihalenin 30.09.2025 tarih ve saat 14:00'de, şirketimiz adresi olan Uğur Mumcu mahallesi FSM Bulvarı N310 Yenimahalle Ankara adresinde, açık teklif - açık arttırma yoluyla yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir."

Ekonomim'de yer alan habere göre; FETÖ firarisi Akın İpek'e ait olan Koza-İpek Holding'in tüm iştirakleri, darbe girişimin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçmişti.

İpek'in sahip olduğu gayrimenkuller arasında dünyanın en güzel ve pahalı gayrimenkullerinden biri olan Beyaz Köşk ile Kahverengi Köşk de yer alıyordu.