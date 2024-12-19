120 ay vadeli konut kredisinin geri ödemesi belli oldu! Faiz yükü yüzde 260 arttı! Ev almak için vatandaş ipoteğe yöneldi

Gözler Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz indirimine gidip gitmeyeceğini takip ederken gayrimenkul piyasasında son 5 aydır bir hareketlilik gözleniyor. Bir kamu bankasının konut konut faizinde indirim yapması sonrası bazı özel bankalarda konut kredilerinde indirime gitmişti.

Kasım ayı konut satışlarının istatistiklerine bakıldığında ise Türkiye genelinde 153 bin 14 adet ev satıldığı görüldüğü. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 gibi ciddi oranda bir artış yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, 1 Kasım-6 Aralık arasın dönemde konut kredilerinin toplam büyüklüğü 481,42 milyar TL’den 499,85 milyar TL’ye kadar yükseliş gösterdi. Kasım ayının tamamını da içine alan bu 5 haftalık süreçte, konut kredileri hacmi 18,43 milyar TL arttı.

120 AY VADELİ KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ...

Konut kredilerindeki faiz indirimlerine bakıldığında ise bir özel bankanın yüzde 2,89 ile en düşük faizi verildiği görüldü. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu oran dikkate alınarak, 120 ay vade için hesaplamalar yapıldığında;



500 bin TL konut kredisinin aylık taksiti 14 bin 939 TL oluyor. Toplam geri ödeme 1 milyon 809 bin 832 TL’yi buluyor.

-1 milyon TL konut kredisinin taksiti 29 bin 878 TL olarak gerçekleşiyor. Geri ödeme ise 3 milyon 605 bin TL’ye çıkıyor.

-2 milyon TL konut kredisinde taksitler 59 bin 757 TL’ye ve toplam geri ödeme de 7 milyon 195 bin 470 TL’ye kadar çıkıyor.

-Bu arada 60 ay vade ile 1 milyon TL kredi kullanan bir tüketici, ayda 35 bin 285 TL taksit ödüyor. Toplam geri ödeme ise 2 milyon 136 bin 762 TL’ye varıyor.

FAİZ YÜKÜ YÜZDE 260 OLDU

Rakamlara bakıldığında ise konut kredilerinde faiz oranlarının çok yüksek olduğu saptanırken, 120 ay vadeli kredinin geri ödemesindeki faiz yükü yüzde 260 olarak hesaplanıyor. 60 ay vadeli konut kredisinde ise faiz yükü azalsa da %113 gibi bir seviyede oluşuyor.

Son aylarda ipotekli satışlarda da artış gösterirken, Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman; bu faiz oranları ile kullanılan konut kredilerinin, daha çok eksik kalan küçük tutarları tamamlamak amacıyla çekildiğini söyledi.