FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. 13 bin TL daha az ödeyecekler! Aylık taksitler yarı yarıya azaldı... Konut kredisinde faiz düştü, satışlar arttı

13 bin TL daha az ödeyecekler! Aylık taksitler yarı yarıya azaldı... Konut kredisinde faiz düştü, satışlar arttı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
10.11.2024 08:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi olmayı düşünenler için sürpriz gelişmeler yaşandı ve konut kredisi faizinde indirime gidildi. İlk kez ev sahibi olacaklar için kredi faizleri 3'ün altına çekilirken 1 milyon liralık kredinin 120 ay vadede yüzde 2,79 oran ile aylık taksitleri 28 bin 966 TL'ye kadar düştü. Yani 13 bin TL'lik indirime gidildi. Kredi kolaylığı konut satışlarını da arttırdı.

13 bin TL daha az ödeyecekler! Aylık taksitler yarı yarıya azaldı... Konut kredisinde faiz düştü, satışlar arttı

Ev sahibi olmayı düşünenler için şu sıralar kaçırılmayacak fırsatlar var. BDDK düzenlemeye gitti, konut kampanyaları başlattı. İlk evini alacaklara özel kredi faiz oranları 2.79'a kadar düştü yani aylık ödemeler neredeyse yarı yarıya azaldı.

thumbs_b_c_1e8001ed9aaeee943fff592cb6070cc1

Ekol TV'de yer alan habere göre; ilk evini alacaklar için büyük fırsat kapısı açıldı. Konut kredisi faizinde indirime gidildi. Gayrimenkul danışmanı Alper İşler, "Dar gelirlinin eğer ki kendi kapasitesi dahilinde krediyi ödeyebiliyorsa kesinlikle bu krediyi bence kullanmalı" dedi.

k2

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bireysel kredilere ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlığını kaldırdı. Yani faiz yükünün azaltılmasına kapı açtı. İşler "Bunu kamu bankaları ilk önce başlattı, sonrasında özel bankalar da bunu sahiplendi" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_22e0c62ebf91af6cd7eb633b0e042b6a

İLK KEZ EV SAHİBİ OLACAKLAR İÇİN KREDİ FAİZLERİ 3'ÜN ALTINA ÇEKİLDİ

Ev sahibi olmak artık kimileri için hayal durumuna geldi. Yükselen konut kredisi faizleri bunun yanında şişen ev fiyatları ile birlikte vatandaş da kara kara düşünüyordu. İşte bunun önüne geçmek için bankalardan da bir adım atıldı. İlk kez ev sahibi olacaklar için kredi faizleri 3'ün altına çekildi.

thumbs_b_c_b293b4603f182b903a5f9da752a6e11a

"PSİKOLOJİK SINIR OLAN 30 BİN TL'NİN ALTINA İNMİŞ OLDUK"

İşler "Özellikle BDDK'nın yapmış olduğu bu son düzenlemeler kamu bankalarında 2.79'luk bir oranı var, bu aylık 29 bin TL gibi rakamlara düşmüş oldu. Aslında burada psikolojik sınır olan 30 bin TL'nin biraz daha altına inmiş olduk" şeklinde konuştu.

k1

13 BİN TL'LİK İNDİRİME GİDİLDİ

Düzenleme öncesinde 1 milyon liralık kredinin yüzde 4,15 faizle 120 ay vadede aylık ödemesi 41 bin 817 TL'ye ulaşıyordu. Şimdi ise aynı tutar ve vadede oran yüzde 2,79'a çekildi. Aylık taksitler 28 bin 966 TL'ye kadar düşüyor. Yani 13 bin TL'lik indirime gidildi.

thumbs_b_c_ba5386da430743675eb24029a108bae0

KONUT SATIŞLARINI ARTIRDI

Kredi kolaylığı konut satışlarını da arttırdı. İşler "Özellikle Ekim ayında rekor bir satış oldu. 2022 yılından beri hiç bu kadar yüksek bir satış olmamıştı" dedi. Bankalar vade aralığına göre faiz oranını değiştirebiliyor. 1 ila 24 ay vadede yüzde 3,09 faiz oranı uygulanırken 61 ila 120 ay vade aralığında faiz yüzde 2,79'a düşüyor.

iStock-1189272922

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi konut fiyatları kredi kredi faiz oranı taksit Konut kredisi faiz oranı düştü mü Düşük faizli konut kredisi
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran olayında mahkemeden ara karar çıktı!

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran olayında mahkemeden ara karar çıktı!

15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

Mourinho çok istemişti! Geldiği gibi gidiyor... Hem de eski takımına

Mourinho çok istemişti! Geldiği gibi gidiyor... Hem de eski takımına

Asgari ücrette orta yol formülü! Milyonlar merak ediyor: İşte en güçlü ihtimal...

Asgari ücrette orta yol formülü! Milyonlar merak ediyor: İşte en güçlü ihtimal...

Asgari ücret zammına 'enflasyon' ayarı! "En az" diyerek rakam verdi

Asgari ücret zammına 'enflasyon' ayarı! "En az" diyerek rakam verdi

'500 yeni araç' iddiası yalanlandı, 'Togg' planı açıklandı

'500 yeni araç' iddiası yalanlandı, 'Togg' planı açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.