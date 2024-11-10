13 bin TL daha az ödeyecekler! Aylık taksitler yarı yarıya azaldı... Konut kredisinde faiz düştü, satışlar arttı

Ev sahibi olmayı düşünenler için şu sıralar kaçırılmayacak fırsatlar var. BDDK düzenlemeye gitti, konut kampanyaları başlattı. İlk evini alacaklara özel kredi faiz oranları 2.79'a kadar düştü yani aylık ödemeler neredeyse yarı yarıya azaldı.

Ekol TV'de yer alan habere göre; ilk evini alacaklar için büyük fırsat kapısı açıldı. Konut kredisi faizinde indirime gidildi. Gayrimenkul danışmanı Alper İşler, "Dar gelirlinin eğer ki kendi kapasitesi dahilinde krediyi ödeyebiliyorsa kesinlikle bu krediyi bence kullanmalı" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bireysel kredilere ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlığını kaldırdı. Yani faiz yükünün azaltılmasına kapı açtı. İşler "Bunu kamu bankaları ilk önce başlattı, sonrasında özel bankalar da bunu sahiplendi" ifadelerini kullandı.

İLK KEZ EV SAHİBİ OLACAKLAR İÇİN KREDİ FAİZLERİ 3'ÜN ALTINA ÇEKİLDİ

Ev sahibi olmak artık kimileri için hayal durumuna geldi. Yükselen konut kredisi faizleri bunun yanında şişen ev fiyatları ile birlikte vatandaş da kara kara düşünüyordu. İşte bunun önüne geçmek için bankalardan da bir adım atıldı. İlk kez ev sahibi olacaklar için kredi faizleri 3'ün altına çekildi.

"PSİKOLOJİK SINIR OLAN 30 BİN TL'NİN ALTINA İNMİŞ OLDUK"

İşler "Özellikle BDDK'nın yapmış olduğu bu son düzenlemeler kamu bankalarında 2.79'luk bir oranı var, bu aylık 29 bin TL gibi rakamlara düşmüş oldu. Aslında burada psikolojik sınır olan 30 bin TL'nin biraz daha altına inmiş olduk" şeklinde konuştu.

13 BİN TL'LİK İNDİRİME GİDİLDİ

Düzenleme öncesinde 1 milyon liralık kredinin yüzde 4,15 faizle 120 ay vadede aylık ödemesi 41 bin 817 TL'ye ulaşıyordu. Şimdi ise aynı tutar ve vadede oran yüzde 2,79'a çekildi. Aylık taksitler 28 bin 966 TL'ye kadar düşüyor. Yani 13 bin TL'lik indirime gidildi.

KONUT SATIŞLARINI ARTIRDI

Kredi kolaylığı konut satışlarını da arttırdı. İşler "Özellikle Ekim ayında rekor bir satış oldu. 2022 yılından beri hiç bu kadar yüksek bir satış olmamıştı" dedi. Bankalar vade aralığına göre faiz oranını değiştirebiliyor. 1 ila 24 ay vadede yüzde 3,09 faiz oranı uygulanırken 61 ila 120 ay vade aralığında faiz yüzde 2,79'a düşüyor.