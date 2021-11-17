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"2 yıl içinde İstanbul’da 1 milyon TL’ye satılık konut bulmak hayal olacak"

17.11.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK'in son verilerine göre ekim ayında konut satış oranı önceki aya göre yüzde 14,9 arttı. Konut satışları ile birlikte ev fiyatlarının da yükseldiği İstanbul'da bazı ilçelerde artış oranı oldukça yükseldi. TCMB'nin verilerine göre bazı illerde metrekare fiyatı 5 bin lirayı aştı. Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Mars Investment İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, 2 yıl içinde İstanbul’da 1 milyon TL’ye satılık konut bulmanın hayal olacağını söyledi.

"2 yıl içinde İstanbul’da 1 milyon TL’ye satılık konut bulmak hayal olacak"

Konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 137 bin 401 oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 13 bin 466 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 8 bin 218 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satışlarındaki artışları fiyatlarda izledi. TCMB'nin veri setine göre eylülde Türkiye'de ortalama metrekare fiyatı 5 bin 11 lira oldu. Böylelikle eylülde Türkiye genelinde metrekare birim fiyatı ilk kez 5 bin TL'nin üzerine yükseldi.

1 MİLYON TL'YE SATILIK KONUT BULMAK HAYAL OLACAK"

Dünya'da yer alan habere göre, gayrimenkulde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Mars Investment İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak maliyetlerdeki ve dövizdeki artışlara dikkat çekerek, 2 yıl içinde İstanbul’da 1 milyon TL’ye satılık konut bulmanın hayal olacağını söyledi.

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METREKARE FİYATI 5 BİN LİRAYI AŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarak 198,8 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, eylülde 2020'nin aynı ayına göre yüzde 35,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 13,3 oldu.

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TCMB'nin veri setine göre Eylül'de Türkiye'de ortalama metrekare fiyatı 5 bin 11 lira oldu. Böylelikle Eylül'de Türkiye genelinde metrekare birim fiyatı ilk kez 5 bin TL'nin üzerine yükseldi.

YABANCIYA KONUT SATIŞLARI DEVAM EDİYOR

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı.

TÜİK verilerine göre ekim ayında İran vatandaşları Türkiye’den bin 265 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 926 konut ile Irak, 543 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

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