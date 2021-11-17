Fiyatı dolardan daha hızlı artıyor! "İstanbul’da ortalama kira artışı yüzde 70’e ulaştı"

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam), sahibinden.com verilerini kullanarak hazırladığı ekim ayı konut piyasası görünümü

raporunu paylaştı.

Geçen yılın ekim ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı yüzde 47,5 artarak 4.940 TL oldu. Böylece Türkiye genelinde 100 m2 bir evin ortalama fiyatı 494 bin TL’ye yükseldi.

İSTANBUL’DA KONUT FİYAT ARTIŞI YÜZDE 50’Yİ AŞTI

Satılık konut ilan m2 cari fiyatları aynı dönemde İstanbul'da yüzde 50,3, Ankara'da yüzde 39,5 ve İzmir'de yüzde 34,6 arttı.

Böylece, ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul'da 6.736 TL, Ankara'da 3.230 TL, İzmir'de ise 5.782 TL oldu.

Enflasyondan arındırılmış (reel) satış fiyatları da ülke genelinde ve üç büyük ilde artmaya devam etti.

Aynı şekilde ucuz ve lüks konutların satılık ilan m2 fiyatlarında da artış devam etti ve satılık konut ortalama m2 fiyatı ucuz konutlarda 2.541 TL'ye, lüks konutlarda ise 15 bin 290 TL'ye yükseldi.

KONUT TALEBİ ARTIYOR

Konut piyasasındaki canlılığın bir göstergesi olarak izlenen, satılan konutların satılık ilan sayısına oranı önceki aya göre gerek ülke genelinde gerekse üç büyük ilde arttı.

Bu artışın satılık konut talebindeki yükselişten kaynaklandığı görülüyor.

Konut piyasasındaki canlılığı ölçen bir diğer gösterge olan kapatılan ilan yaşı geçen aya göre hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde düştü. Kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 66,5 gün, İstanbul'da 68 gün, Ankara'da 50,9 gün ve İzmir'de 77,5 gün oldu.

KADIKÖY ARTIŞTA BİRİNCİ

İlk kez bu ay ki raporda incelenen İstanbul'un ilçelerindeki satış fiyatı artış oranları, en yüksek artışın yüzde 95,3 ile Kadıköy'de, en düşük satış fiyatı artışının ise yüzde 24,5 ile Fatih'te olduğunu gösterdi.

Şile yüzde 80,3, Sarıyer yüzde 66,5 ve Çatalca yüzde 66 ile en yüksek satış fiyatı artışlarının hesaplandığı ilçeler olurken, Adalar yüzde 34,8, Beyoğlu yüzde 34,4 ve Güngören yüzde 33,1 en düşük satış fiyatı artışlarının görüldüğü ilçeler oldu.

İSTANBUL’DA KİRA ARTIŞI YÜZDE 70’İ BULDU

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı ekimde yüzde 57,1 olurken, ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatı 24 TL'ye yükseldi.

Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 70, Ankara'da yüzde 40,8 ve İzmir'de yüzde 46,1 oldu.

Bu gelişmeler sonucunda ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstanbul'da 36 TL, Ankara'da 16 TL, İzmir'de ise 24 TL oldu.

Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde arttı.

Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullanılan kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı geçtiğimiz aya göre hem ülke genelinde hem üç büyükşehirde düştü.

KİRA ÇARPANI ANKARA VE İZMİR’DE YÜKSELDİ

Konut yatırımlarının ne kadar sürede geri dönüş yapacağını gösteren kira çarpanıyla ilgili analiz ekimde artan kira fiyatlarına bağlı olarak kira çarpanının ülke genelinde düştüğünü gösterdi.

Öte yandan, aynı dönemde, Ankara'da ve İzmir'de satış fiyatları daha hızlı yükseldiğinden bu illerdeki kira çarpanları yükselirken, İstanbul'daki kira çarpanı ise geçen aya göre değişmedi. Kira çarpanı ülke genelinde 17,2 yıl, İstanbul'da 15,6 yıl, Ankara'da 16,8 yıl ve İzmir'de 20,1 yıl oldu. (AA)