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'20 bin TL'lik kiralar 13 bin TL'ye düşecek' Etkilenecek yerleri açıkladı! '3 katını teklif ediyorlardı'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.12.2024 08:16
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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından gözler Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara çevrildi. "Suriyeliler gidecek mi?" soruları başlarken bazı Suriyeliler ülkelerine dönmeye hazırlandıklarını ifade etti. Peki, bu durum kiraları nasıl etkileyecek? Uzmanlar 50 bin konutun boşalacağını söylerken 20 bin TL'lik kiraların da 13 bin TL'ye düşeceğini anlattı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, İstanbul'da Suriyelilerin geri dönüşünden etkilenecek yerleri de açıkladı.

'20 bin TL'lik kiralar 13 bin TL'ye düşecek' Etkilenecek yerleri açıkladı! '3 katını teklif ediyorlardı'

Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından şimdi gözler Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarda. Sınır kapılarına akın edenlerin yanı sıra birçoğu da dönüş hazırlıklarına başladı. Beraberinde ise emlak piyasası hareketlendi ve uzmanlar 50 bin konutun boşalacağını, kira fiyatlarının da düşeceğini söylüyor. Şimdi, hem ev piyasasında hem de araç piyasasında bir denge beklentisi var.

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SURİYELİLER GİDERSE NE KADAR KONUT BOŞALIR?

Show Haber'de yer alan habere göre; Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yılmaz "Ortalama 50 bin konutun boşalacağını tahmin ediyoruz" dedi.

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Suriye'de iç savaşın bitmesiyle Türkiye'de yaşayan sığınmacıların da geri dönüş hazırlıkları başladı. Yılmaz "Genellikle Zeytinburnu, Esenyurt, Fatih bölgesinde ikamet etmekteler" ifadelerini kullandı.

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Kimisi ellerindeki konutu ve iş yerini satışa çıkardı, kimisi ise kirada oturduğu daireleri boşaltmaya hazırlanıyor.

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SURİYELİLER GİDİNCE KİRA FİYATLARI NE KADAR DÜŞER?

"Suriyeliler gidince kira fiyatları ortalama ne kadar düşecek?" sorusuna yanıt veren Yılmaz "Ortalama en az yüzde 40 kira fiyatları düşecek. En az yüzde 40" dedi. "Esenyurt'ta durum nedir şu an?" sorusunu da yanıtlayan Yılmaz "Orada bir kıpırdama var, buradan gidenler var diyorlar. Ama örnek veriyorum Fatih'te böyle bir durum yok, Zeytinburnu'nda böyle bir durum yok" şeklinde konuştu.

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Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerden biri olan Zeytinburnu'ndaki Suriyelilere de soruldu. Mikrofon uzatılan bir Suriyeli "Kesinlikle döneceğim, tabii canım" derken bir başkası da "İki hafta sonra, üç hafta sonra döneceğim" ifadelerini kullandı. Bir başkası "İş var mesela. Elektrik gelecek Suriye, çok iş var" şeklinde konuştu. Mikrofon uzatılan bir başka Suriyeli de "Bırakıyorum gidiyorum. Her şeyi, eşyalar bırakıyorum gidiyorum inşallah" dedi.

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"20 BİN TL'LİK KİRALAR 13 BİN TL'YE DÜŞECEK"

Yılmaz ise "Suriyelinin 20 bin lira kira verdiği yerde ortalama 13 bin TL - 14 bin TL'ye düşecek. 12 bin TL - 13 bin TL verdiği kirada da 8 bin TL, 9 bin TL'ye düşecek" ifadelerini kullandı.

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"Sizin gibi daha kaç arkadaşınız böyle evi boşaltacak?" diye sorulan bir Suriyeli ise "Çok abla, az değil. Arkadaş dün aradı, dedi 'Ben gideceğim' Gitti zaten" yanıtını verdi. Bir başka Suriyeli de "Savaş bitti, gideceğim, yeter" şeklinde konuştu.

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Yılmaz da "İster istemez bizim enflasyonumuza da bir denge kuracağını tahmin ediyoruz" dedi.

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Sizce Suriyelilerin dönüşü kira fiyatlarını nasıl etkiler?

Sizce Suriyelilerin dönüşü kira fiyatlarını nasıl etkiler?
KİRALAR DÜŞER
KİRALAR YÜKSELİR
HİÇBİR DEĞİŞİKLİK OLMAZ
KİRALAR DÜŞER, ANCAK GEÇİCİ BİR DÜŞÜŞ OLUR

"BU İLÇELER ETKİLENECEK"

ATV Haber'de yer alan habere göre İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa "Suriyeliler gidiyor artık. Kiralık ev sayısı fazlalaşıyor şu anda. Fatih başta olmak üzere Bağcılar, Esenyurt, Bahçeşehir, Avcılar kısmen Gaziosmanpaşa bu ilçeler etkilenecek" dedi.

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Aşa "Yüksek bedelli kiralar ödenmeyeceği için veya bunu kabul eden kiracılar azalacağı için ev adedi de arz adedi de çoğalacağı için de kiralarda bir düşüş bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Suriyeli kiracısı olan bir ev sahibi ise Suriyeli kiracısının evi boşalttığını söyleyip bugün başka bir Türk kiracıya evi kiraya vereceğini anlattı. Ev sahibi "Kiralar düştü. Yani 25 bin düşünüyordum, şimdi 20 bine verdim" dedi.

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"KİRA 5 BİN TL İSE 15 BİN TL TEKLİF EDİYORLARDI"

Aşa ise "10 kişi kaldığını bile düşünsek en az 50 bin - 60 bin tane İstanbul'da ev yapıyor bu" şeklinde konuştu. Uzmanlara göre emlak ve otomobil piyasası en geç bir yıla normal dengesine kavuşacak. Aşa "Aynı evde 10-15 kişi kalıyordu. Kira 5 bin TL ise bunlar 15 bin TL teklif ediyordu. Talep de yükselmişti fiyatlar da yükselmişti" ifadelerini kullandı.

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