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'20 binlik kiralar 10 bine düştü! 2 milyonluk evler 1,5 milyon' En çok o ilçede hissedildi, yana yakıla arıyorlar

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
19.12.2024 11:02
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Esad rejiminin devrilmesi sonrası, Suriyelilerin ülkelerine dönüp dönmeyeceği konuşulmaya başladı. Bu durum, kira ve konut fiyatlarına etki edip etmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi. Son olarak Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde tersine göç başlaması nedeniyle emlak fiyatları ve kiralar düştü. Emlakçılar 15-20 bin TL bandındaki kiraların 10 bin TL'ye kadar düştüğünü, 2 milyon TL'ye satılan evlerin de 1,5 milyon TL olduğunu belirtti. İlçede kiracı bulma sorunu da baş gösterdi.

'20 binlik kiralar 10 bine düştü! 2 milyonluk evler 1,5 milyon' En çok o ilçede hissedildi, yana yakıla arıyorlar

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından itibaren ülkesini terk eden Suriyeliler, sınır komşusu Hatay ve ilçelerinde yoğunluk oluşturdu. Resmi rakamlara göre 60 bin Suriyelinin göç ettiği Reyhanlı ilçesinin nüfusu 115 bine ulaştı. Yoğun talep nedeniyle emlak fiyatları ve kiralar ikiye katlandı. Ortalama kira bedeli aylık 20 bin, ev fiyatları da 2 milyon liraya ulaştı.

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EV VE İŞ YERLERİNİ BOŞALTINCA FİYATLARIN DÜŞMESİNE NEDEN OLDULAR

8 Aralık'ta Esad rejiminin yıkılmasıyla tersine göç başladı. Ev ve iş yerlerini boşaltan Suriyeliler bu defa da fiyatların düşmesine neden oldu.

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"15-20 BİN LİRA BANDIKDAKİ KİRALRA 10 BİN TL'YE KADAR DÜŞTÜ"

Emlakçılık da yapan Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin, 15-20 bin lira bandındaki kira fiyatlarının 10 bin liraya kadar düştüğünü söyledi. Sakin, "Savaştan sonra ev sahipleri aylık 10 bin liraya kiraya vermiyordu. Şimdi Suriyeliler ülkelerine gitmeye, evlerini ve iş yerlerini devretmeye başladı. Herkes yavaş yavaş Reyhanlı'yı terk ediyor" dedi.

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"2 MİLYONA SATILAN EVLER, 1,5 MİLYONA KADAR DÜŞTÜ"

Sakin "2 milyon liraya satılan evler şimdilerde 1 milyon 500 bin liraya kadar düştü. Daha önce 2 milyon liraya aldığı evi aynı fiyata satmaya razı olanlar var ama müşteri yok" diye konuştu.

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"KİRACILARA EV BULAMAZKEN KİRACI BULAMAZ HALE GELDİK"

Emlakçı Mustafa Saçar, "Daha önce kiracılara ev bulamazken şimdi kiracı bulamaz hale geldik" dedi.

Suriyelilerden boşalan evlerini kirayı vermek için emlakçıları dolaşan Yakup Göksu da fiyatların yarı yarına düştüğünü ancak kiracı bulamadığını söyledi. (DHA)

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suriye Hatay Reyhanlı konut fiyatları kiralık konut emlak kira fiyatları kiralik ev kiralık daire satılık ev
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