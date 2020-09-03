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2020 Eylül kira zamları ne kadar olacak? Ev kiralarına ne kadar zam geldi? TÜİK, TEFE ve TÜFE kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

EMLAK HABERLERİ  | 03.09.2020 11:14 | Son Güncelleme

Ağustos ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,77, aylık yüzde 0,86 arttı. Tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte Eylül ayındaki kira artış oranlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki Eylül ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Eylül ayı kira bedeli ne olacak? İşte son dakika TÜFE açıklaması ve kira bedeli hesaplaması..

2020 Eylül kira zamları ne kadar olacak? Ev kiralarına ne kadar zam geldi? TÜİK, TEFE ve TÜFE kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

Bugün açıklanan Tüketici fiyat endeksi ile birlikte hem ev sahipleri hem de kiracılar, kiralara gelecek zammı merak etmeye başladı. Ağustos ayı enflasyon oranı 11.27 olarak gerçekleşti. Ev sahiplerinin ve iş yeri sahiplerinin kira artış oranı için sözleşme serbestisinin olması kira oranlarında değişiklik gösteriyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yasal düzelneme yapmasının ardından, resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı ve bu miktar iş yeri ve kiracı olanlar için de geçerli oldu. Eylül ayında yapılacak kira zammı ne kadar olacak? Kira artış oranları nasıl hesaplanıyor?

EYLÜL AYI KİRA ZAMMI

Temmuz ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte eylül ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu..TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüde 0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,27 artış gerçekleşti. Eylül ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşenen ve hesaplamak isteyenler için, enflasyon oranına göre kira hesaplama, kira artış oranı nasıl hesaplanır araştırmalarını yaptık.

EYLÜL 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüde 0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,27 artış gerçekleşti.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜİK TEFE TÜFE Eylül 2020 Kira Artış Oranı: % 11,27

Eylül Ayı Kira Zammı Tutarı: 112,70

Eylül Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.112,70 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Eylül ayında ödeyeceği kira zammı 112,70 lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.112,70 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı. Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

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