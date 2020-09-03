2020 Eylül kira zamları ne kadar olacak? Ev kiralarına ne kadar zam geldi? TÜİK, TEFE ve TÜFE kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

Bugün açıklanan Tüketici fiyat endeksi ile birlikte hem ev sahipleri hem de kiracılar, kiralara gelecek zammı merak etmeye başladı. Ağustos ayı enflasyon oranı 11.27 olarak gerçekleşti. Ev sahiplerinin ve iş yeri sahiplerinin kira artış oranı için sözleşme serbestisinin olması kira oranlarında değişiklik gösteriyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yasal düzelneme yapmasının ardından, resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı ve bu miktar iş yeri ve kiracı olanlar için de geçerli oldu. Eylül ayında yapılacak kira zammı ne kadar olacak? Kira artış oranları nasıl hesaplanıyor?

EYLÜL AYI KİRA ZAMMI

Temmuz ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte eylül ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu..TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüde 0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,27 artış gerçekleşti. Eylül ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşenen ve hesaplamak isteyenler için, enflasyon oranına göre kira hesaplama, kira artış oranı nasıl hesaplanır araştırmalarını yaptık.