2022'de rekor kırılmıştı! Konut satışlarında 'yabancı' detayı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, ülke genelinde yılın ilk çeyreğinde 335 bin 786 konut satışı yapıldı. Geçen yılın ilk üç ayında konut satışı 279 bin 604 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 20,1 yükseldi. Konut satışlarındaki artışa karşın yabancılara satışlardaki gerileme dikkati çekti.

YÜZDE 19,5 DÜŞTÜ!

Geçen yılın ilk üç aylık döneminde yabancılara 5 bin 685 konut satılırken bu yıl aynı dönemde 4 bin 578 konut satışı gerçekleşti.

Böylece, yabancılara konut satışı geçen yıla göre yüzde 19,5 azaldı. Bu yılın ocak-mart döneminde söz konusu kesime yapılan satışlar son 8 yılın en düşük seviyesi olarak da kayıtlara geçti.

2022'DE REKOR KIRILMIŞTI

Son olarak 2017 yılının ilk çeyreğinde yabancılara toplamda 4 bin 270 satış yapılırken ilerleyen yıllarda bu sayı yükselişe geçti ve 2022'de 14 bin 344'le rekor kırdı.

Yabancılara ocak-mart dönemleri itibarıyla yapılan konut satışları şöyle:



YIL KONUT SATIŞLARI

2017 4270

2018 5298

2019 9618

2020 10948

2021 9887

2022 14344

2023 10926

2024 5685

2025 4578

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır