2022'de rekor kırılmıştı! Konut satışlarında 'yabancı' detayı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, ülke genelinde yılın ilk çeyreğinde 335 bin 786 konut satışı yapıldı. Geçen yılın ilk üç ayında konut satışı 279 bin 604 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 20,1 yükseldi. Konut satışlarındaki artışa karşın yabancılara satışlardaki gerileme dikkati çekti.
Geçen yılın ilk üç aylık döneminde yabancılara 5 bin 685 konut satılırken bu yıl aynı dönemde 4 bin 578 konut satışı gerçekleşti.
Böylece, yabancılara konut satışı geçen yıla göre yüzde 19,5 azaldı. Bu yılın ocak-mart döneminde söz konusu kesime yapılan satışlar son 8 yılın en düşük seviyesi olarak da kayıtlara geçti.
Son olarak 2017 yılının ilk çeyreğinde yabancılara toplamda 4 bin 270 satış yapılırken ilerleyen yıllarda bu sayı yükselişe geçti ve 2022'de 14 bin 344'le rekor kırdı.
Yabancılara ocak-mart dönemleri itibarıyla yapılan konut satışları şöyle:
YIL KONUT SATIŞLARI
2017 4270
2018 5298
2019 9618
2020 10948
2021 9887
2022 14344
2023 10926
2024 5685
2025 4578
AA
Okuyucu Yorumları 0 yorum