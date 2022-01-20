2022 Sakarya TOKİ evleri başvuruları ne zaman? Sakarya TOKİ çekilişi başvuru detayları!

TOKİ tarafından Sakarya Adapazarı projesi kapsamında inşa edilen 293 konut için başvuru sürecinin ayrıntıları açıklandı. Hazırlanan proje kapsamında 200 adet 2+1 konut, 93 adet 3+1 konut satışa çıkarılmış olacak. Peki 2022 Sakarya TOKİ evleri başvuruları ne zaman?

2022 SAKARYA TOKİ EVLERİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlgiyle takip edilen TOKİ Adapazarı projesinde en düşük konut bedeli 249 bin 765 lira, en yüksek konut bedeli 402 bin 92 lira olarak belirlendi. Projede 17 Ocak günü başlayan başvuru süreci 21 Ocak 2022 tarihinde sona erecek. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar 20 Ocak akşamına kadar e- devlet üzerinden başvurularını yapabilecek. 28 Ocak’ta da hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla kura çekilecek.

Kura çekiminin ardından konut satın alma hakkı elde edememiş olan kişilerin başvuru bedelleri 01 Şubat 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 21 Şubat 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 09 Mart 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecek.

Ayrıca konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 ay olacak. Konutların anahtar teslimi, idare tarafından belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecek.

