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2023'te kiralar yüzde 87, ev fiyatları yüzde 65 arttı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
24.01.2024 11:31 | Son Güncelleme:
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BETAM'a göre, 2023 aralık ayında satılık konut fiyatlarında yıllık artış oranı yüzde 65,1 olurken kiralık ev fiyatları da yüzde 87 arttı. Ayrıca reel fiyatlardaki düşüşün altı aydır devam ettiği görüldü.

2023'te kiralar yüzde 87, ev fiyatları yüzde 65 arttı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) "Konut Piyasası Görünümü" raporlarının ocak ayı sonuçları yayımlandı.

BETAM tarafından hazırlanan "Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" araştırmasının aralık sonuçlarına göre, aralıkta Türkiye genelindeki satılık konut fiyatlarında yıllık artış oranı yüzde 65,1’e düştü. Kiralık ev fiyatlarındaki artış oranı ise yüzde 87 oldu.

Buna göre, satılık konutlarda reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da ülke genelinde yüzde 0,2'ye, Ankara'da yüzde 12,9'a geriledi. İstanbul'da yıllık reel fiyattaki düşüş yüzde 6,1 olurken, İzmir'de uzun zaman sonra ilk kez yıllık reel fiyat azaldı. Öte yandan reel fiyatlardaki düşüşün altı aydır devam ettiği görüldü.

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ORTALAMA KONUT FİYATI NE KADAR OLDU?

Satılık konutlarda cari fiyatlarda yıllık artış oranı kasıma kıyasla ülke genelinde 5,5 puan azalarak yüzde 65,1’e düştü. Buna göre, Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı 26 bin 93 TL oldu. Böylece 100 metrekarelik bir konutun ortalama satış fiyatı 2 milyon 693 bin TL oldu.

Satılık konut ilan metrekare cari fiyatlarındaki yıllık artış oranları üç büyük şehirde de azalarak İstanbul’da yüzde 54,8, Ankara’da yüzde 86 ve İzmir’de yüzde 64 oldu. Ortalama satılık konut metrekare fiyatları İstanbul'da 36 bin 111 TL, Ankara'da 19 bin 608 TL ve İzmir'de 29 bin 404 TL oldu.

Böylece rapordaki metrekare fiyatları baz alındığında 100 metrekarelik bir konutun ortalama satış fiyatı İstanbul'da 3 milyon 611 bin TL, Ankara'da 1 milyon 960 bin TL, İzmir'de ise 2 milyon 940 bin TL oldu.

Satılık konut ilan sayısı hem ülke genelinde hem de 3 büyükşehirde azaldı. Satılık konut arzı aralıkta önceki aya göre ülke genelinde yüzde 4,8, İstanbul'da yüzde 4,5, Ankara'da yüzde 2,5, İzmir'de ise yüzde 6,9 düştü.

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REEL KİRA ARTIŞI YAVAŞLIYOR

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı aralıkta yüzde 87’ye geriledi. Ülke genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 132,7 TL oldu. Yani ülke genelinde 100 metrekarelik ortalama bir konutun fiyatı 13 bin 270 TL oldu.

Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 73,3’e, Ankara’da yüzde 151,6’ya, İzmir’de ise yüzde 113,3’e düştü. Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul’da 173,3 TL, Ankara’da 118,2 TL, İzmir’de ise 145,5 TL oldu. 100 metrekarelik ortalama konut esas alıntığında İstanbul'da ortalama kira 17 bin 330 TL, Ankara'da 11 bin 820 TL, İzmir'de ise 14 bin 550 TL oldu. Rapora göre, Türkiye genelinde enflasyondan arındırılmış reel kirada yıllık artışlar uzun süredir azalıyor. Yıllık reel kira artışı aralıkta kasıma göre 4,8 puan azalarak yüzde 13,5'e geriledi.

Kiralık konut ilan sayısı aralıkta ülke genlinde yüzde 5,1, İstanbul'da yüzde 3,4, Ankara'da yüzde 5,9, İzmir'de yüzde 5,5 azaldı.

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KONUT TALEBİ YÜKSELDİ

Şubattaki depremlerden sonra çok sert bir düşüş gösteren konut talebi temmuzda artmış ve sonrasında kasıma kadar düşmüştü. Ancak konut talebi aralıkta kasım ayına göre yüzde 5,5 artarak 93,6 oldu.

Türkiye genelinde, İstanbul’da ve İzmir'de kasımdan aralıka cari kira fiyatlarındaki artışın aylık enflasyondan daha yüksek olması sonucu enflasyondan arındırılmış reel kira fiyatları bu bölgelerde yükseldi.

Ülke genelinde Sahibinden platformu üzerinden ilana çıkan kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 132,7 lira olarak gerçekleşti.

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