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2026'da İstanbul'da, 2027'de 81 ilde... Emlakta bir devrin sonu! Yeni sistemle gerçek değeri ortaya çıkacak, fiyat manipülasyonu bitecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'Değer Bilgi Merkezi' uygulaması hazırlığında. Buna göre; parsel ve daire bazlı değer haritaları oluşturulacak. Haritaya her taşınmazın piyasa değeri işlenecek, vergi ve yatırım karar süreçlerinde kullanılacak. Böylece fiyatı tapuda düşük gösterme devri de sona erecek. Vatandaşlar taşınmazın gerçek piyasa değerini görüp yapacağı yatırımın da ne getireceğini, maliyetini önceden bilecek. Bu sayede fiyat istismarının da önüne geçilecek.

2026'da İstanbul'da, 2027'de 81 ilde... Emlakta bir devrin sonu! Yeni sistemle gerçek değeri ortaya çıkacak, fiyat manipülasyonu bitecek
Hande Dağ

Emlak sektörüyle ilgili önemli bir adım yolda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün (TKGM) taşınmaz değerlerinin adil bir şekilde belirleneceği 'Değer Bilgi Merkezi' uygulamasını 2026’nın ilk çeyreğine kadar İstanbul’da, 2027 yılı ortasına kadar da 81 şehirde devreye alacak. Peki, uygulamanın detayları neler? Etkileri neler olacak? İşte tüm ayrıntılar...

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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; uygulamanın İstanbul’da hizmete alınmasıyla beraber taşınmaz ekonomisi şeffaf ve adil bir şekilde ortaya konacak. Uygulama ile parsel ve bağımsız bölüm bazlı değer haritaları oluşturulacak ve her taşınmazın piyasa değeri haritalara işlenecek. Oluşturulan bu haritalar, kamulaştırma, vergi, yer seçimi ve yatırım karar süreçlerinde etkili biçimde kullanılabilecek.

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Yurt genelindeki tüm kentsel yerleşim alanlarında bu projenin hayata geçirilmesiyle beraber dijital ve entegre taşınmaz yönetimi altyapısı kurulmuş olacak. Bu altyapı ile beraber, vatandaşın hizmetine, Türkiye genelinde adil, erişilebilir ve nesnel bir taşınmaz değerleme sistemi sunulmuş olacak. Değer haritaları sayesinde; kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimlere, yatırımcılara, vatandaşlara ve geliştiricilere de güncel ve karşılaştırılabilir veri sağlanacak.

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KONUT VE ARSA FİYATLARINDAKİ MANİPÜLATİF RAKAMLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Uygulama sayesinde konut ve arsa fiyatlarındaki manipülatif rakamların da önüne geçilecek. TKGM’nin hazırladığı dijital yapı envanteri çalışmaları ‘Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi’ ve ‘Değer Bilgi Merkezi’ uygulamasıyla yeni bir aşamaya geçecek.

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Vatandaşlar, yapacakları bir yatırım ile ilgili her tür bilgiye bu sistem üzerinden ulaşabilecek. Taşınmazın gerçek piyasa değeri; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zekâ destekli dijital bir ortamda görülebilecek. Yapılacak yatırımın ne getireceği, maliyeti, satış fiyatı tahminleri ayrıntılı bir biçimde bu sistem üzerinden öğrenilebilecek. Böylece piyasadaki fiyat manipülasyonlarının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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"AFET RİSKLİ İLLER İÇİN DE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projenin afete hazırlık konusunda da ciddi katkı sunacağını belirterek "Bu çalışma afet riskli iller için de büyük önem taşıyor. Taşınmazlarla ilgili tüm bilgilerin yer alacağı bu sistemdeki veriler kentsel dönüşümden mekânla ilgili planlamaya kadar birçok alana altlık oluşturacak" ifadelerini kullandı.

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'ŞEHİRLERİN DİJİTAL İKİZLERİ'

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ‘Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi’ kapsamında şehirlerin dijital ikizleri oluşturuluyor. Kentsel alanlarda her binanın fiilî durumunu yansıtan üç boyutlu şehir modelleri sayısallaştırılmış verilerle dijital ortama aktarılıyor. Binaların yaş bilgisinden sınıfına, bağımsız bölüm adedinden adres bilgilerine, kullanım amacından projesindeki bağımsız bölümlerine, metrekaresinden mülkiyet bilgisine kadar tüm verileri dijital ortamda yönetebilecek bir sistem kuruluyor. Farklı zamanlarda farklı kurumlarca çeşitli amaçlarla üretilmiş adres, imar durumu, kamusal kısıtlılık gibi veriler de tapu ve kadastro verilerine entegre edilerek, binaya ilişkin tüm bilgilerin tek noktadan hızlı bir şekilde ulaşılabilir olmasına imkân sağlanacak.

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BİRÇOK FARKLI ANALİZ YAPILABİLECEK

Sistem, kentsel dönüşüm, vergilendirme, afet yönetimi, altyapı ve ulaşım planlaması için temel veri altlığı sağlayacak. Bankacılık, sigorta, risk yönetimi, gayrimenkul değerleme, şehir planlama, inşaat ve mimarlık gibi meslek alanlarına güçlü veri desteği sunacak. Proje çerçevesinde demografik yapıdan mahallenin gelir düzeyine, eğitim seviyesinden sağlık durumuna birçok farklı analizler yapılabilecek.

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"184 KADASTRO MAHKEMESİNDEKİ 38 BİN DOSYAYI YIL SONUNA KADAR SIFIRLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Sıfır Kadastro Dosyası Projesi' kapsamında, 1950'li yıllardan bu yana yargıda kronikleşmiş ve kangren haline gelmiş kadastro davalarını birer birer çözüme kavuşturduklarını aktararak "2024 yılı sonunda başlattığımız proje kapsamında; 2025 yılının ilk 3 ayında toplam 7 bin 94 karar verildi. Bu kararlarda toplam 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm tesis edildi. Ülkemiz genelinde 184 kadastro mahkemesinde bulunan toplam 38 bin dosyayı bu yıl sonuna kadar sıfırlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
emlak konut
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