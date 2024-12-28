'25 bin TL'lik daireler 18 bin TL'ye düştü' 20 gündür o bölgede hissediliyor 'Valizini alıp gittiler'

İstanbul'da son günlerde kiralık ev sayısında bir artış var. Bunun sebebi Suriyelilerin yavaş yavaş da olsa gitmeye başlaması mı? İstanbul Emlakçılar Odası'na göre birinci sebep bu. Özellikle Fatih, Esenyurt, Bağcılar gibi bölgelerde birkaç gün içinde kiraya verilen evlere bugünlerde talep az. İşte kiralık ev piyasasında son durum…

ATV Haber’de yer alan habere göre; İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Metin Biçkioğlu, daha önce Suriyeli bir kişinin oturduğu ve şu an 21 bin TL kira ile ilanda olan bir daireyi örnek gösterip “Bugün 19 bin - 20 bin TL verdikleri takdirde yine de biz vereceğiz kiraya” dedi.

"VALİZİNİ ALIP GİTTİLER"

Esad'ın devrilmesiyle İstanbul'da kiralık ev sayısı arttı, fiyatlar da gerilemeye başladı. Çarpıcı iddia İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Metin Biçkioğlu’ndan geldi. Biçkioğlu “15-20 günden beri 4-5 tane kiracım, Suriyeli oturmaktaydı, valizini alıp gittiler. Şu anda elimde 5-6 tane Suriyelilerin boşalttığı daireler var” şeklinde konuştu.

Fatih İskenderpaşa'da, Suriyelilerin yoğunlukla yaşadığı bölgede ve tam da iki apartmanın olduğu yerde o gidişatın önemli göstergelerinden birinin olduğu belirtildi. Bir dükkanın boşaltıldığı, karşısındaki apartmanın en altındaki dükkanın da boşaltıldığı ve onun iki üstündeki dairenin de boş olduğu ifade edildi. Üçünün ortak noktasının da üç noktada da Suriyelilerin yaşıyor olması olduğu aktarıldı.

Biçkioğlu, 3 oda bir salon, daha önce kirası 25 bin TL bandında olan bir daireyi örnek gösterip “Şu anda 18 bin TL. Bu arkadaşımız dekorasyon, iç dekorasyon işleri yapıyordu, marangoz vesaire seramik gibi” dedi.

Suriyelilerin dönüşü henüz bir hayli az ama emlakçılara göre kiralık ev sayısı giderek artacak. Biçkioğlu “Fatih, Esenyurt, Bağcılar ve Esenler daha yoğunlukta. En çok Suriyelilerin yaşadığı bölge, başta Fatih olmak üzere” ifadelerini kullandı.

"FİYATLARINI YÜZDE 10-15 DÜŞÜRMEMİZE RAĞMEN BOŞ OLARAK BEKLEMEKTE"

Kiralık evlerin artışındaki tek sebep Suriyelilerin gitmeye başlaması değil, gayrimenkul piyasasında ev satışları bir hayli yükseldi. Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 61 daha fazla ev satıldı. Bu da kiralık evlere olan talebin düşmesinin nedenlerinden biri. Biçkioğlu “Fiyatlarını da yüzde 10-15 gibi düşürmemize rağmen boş olarak beklemekte” dedi.