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'250 bin euro yatırımla...' Türkler en çok o iki ülkeden konut alıyor! 'Kiracı - ev sahibi anlaşmazlığı' detayı

30.03.2025 11:50
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Geçen yıl yurt dışı gayrimenkul alımı için 2 milyar 513 milyon dolar ödeyen Türkler en çok konutu Yunanistan ve Dubai'den aldı. Birinci nedende altın vizeye dikkat çeken GİGDER Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe "Yunanistan tercihinin en önemli sebebi 250 bin avro yatırımla alıcıya tüm Avrupa ülkelerinin kapısının açılması" dedi. İkinci nedende ev alıp kiraya verenlerin yönünün yurt dışına dönmesini işaret eden Tekçe kiracı-ev sahibi arası olumsuzluklardaki artışın bunu hızlandırdığını söyledi.

'250 bin euro yatırımla...' Türkler en çok o iki ülkeden konut alıyor! 'Kiracı - ev sahibi anlaşmazlığı' detayı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'deki yerleşiklerin yurt dışından yaptığı gayrimenkul alımı için ödediği tutar 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 20,5 artarak 2 milyar 513 milyon dolara ulaştı. Bu rakam yeni yılın ilk ayında ise 144 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Uzmanlar, Türklerin yurt dışında en çok hangi ülkelerden alım yaptığına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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"ALTIN VİZE AMAÇLI ALIMLAR ARTTI"

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, 5-10 yıl önce yurt dışından yıllık gayrimenkul alım tutarının 130 milyon dolar seviyelerinde olduğunu anımsatarak, bu rakamın katlanarak arttığını söyledi. Gayrimenkul harcamalarının nedenlerine işaret eden Tekçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışında konut almanın birinci nedeni özgürce seyahat etmek isteyenlerin altın vize (golden visa) almak istemesi. Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul yatırımlarında Dubai ve Yunanistan öne çıkıyor. Yunanistan'ın tercih edilmesinin en önemli sebebi 250 bin avro yatırımla alıcıya tüm Avrupa ülkelerinin kapısının açılması. Politika gereği vize programlarını sırayla yatırım ihtiyacı olan ülkelere yönlendiriyorlar. Mesela İspanya ve Portekiz de tercih ediliyordu ancak şu an vize programlarını kapatıldı ve onların yerine Macaristan 250 bin avro karşılığında altın vize programlarını başlattı."

Tekçe, ikinci neden olarak ev alıp kiraya veren yatırımcıların yönünün yurt dışına dönmesinin geldiğini kaydederek, son dönemde Türkiye'de kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan olumsuzlukların artmasının yatırımcıların yurt dışına yönelimini hızlandırdığını anlattı.

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"YATIRIMCI DOSTU VİZE PROGRAMLARININ OLUŞTURULMASI GEREKİYOR"

GİGDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekçe, halihazırda uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki gayrimenkul edinimi azalırken yerli yatırımcıların yurt dışı talebinin arttığını belirterek, "Bu durumun önüne geçmek için uluslararası yatırımcının ikamet, elektrik ve su abonelik alma süreçlerinin kolaylaştırılması, uluslararası yatırımcı çekmek için yurt dışı tanıtıma daha fazla kaynak ayrılması ve yatırımcı dostu vize programlarının oluşturulması gerekiyor." diye konuştu.

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"TÜRKLER ORTALAMA BİR KONUT İÇİN 500 BİN DOLAR ÖDÜYOR"

Yurt dışındaki gayrimenkullerin genelde 300 bin dolardan başladığını kaydeden Tekçe, "Türkler ortalama bir konut için 500 bin dolar ödüyor. Gayrimenkul edinirken dikkat edilen en önemli nokta ise mülkün kira geliri üretebilmesi oluyor." ifadelerini kullandı.

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"DUBAİ'DE EN ÇOK GAYRİMENKUL ALAN ÜLKELER ARASINDA 7'NCİYİZ"

Parcel Estates Üst Yöneticisi (CEO) Özden Çimen de Türklerin son yıllarda gayrimenkul yatırımı için yönünü Dubai'ye çevirdiğini belirterek, buradaki cazip kira getirisinin ve vergisiz yatırım avantajlarının hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ilgisini çektiğini söyledi.

Türklerin, Dubai'de en çok gayrimenkul yapan yatırımcılar arasında Hindistan, İngiltere, Rusya, Çin, Pakistan ve ABD'nin ardından 7'nci sırada olduğunu dile getiren Çimen, "2025 yılında Dubai'de en fazla gayrimenkul satın alan ilk 5 ülke arasına girebileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Çimen, geçen yıl Dubai'de yapılan yatırımların 2025'te 150 milyon doların üzerinde kira getirisi sağlayabileceğini kaydederek, "Dubai'de yalnızca bireysel yatırımcılar değil, Türk inşaat firmaları da büyük ölçekli projelerde aktif rol oynuyor. Altyapı, metro, otoyol ve konut projelerinde Türk müteahhitlerin etkisi artıyor. Özellikle Dubai metrosunun genişletilmesi projesinde Türk firmalar önemli görevler üstleniyor." açıklamasında bulundu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Dubai konut
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