3 gün kaldı: 47 bin TL’nin üzerinde kira geliri elde edenler dikkat!

Gayrimenkulden gelir elde eden mülk sahiplerini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci 1 Mart'ta başlıyor. Mülk sahipleri 1-31 Mart döneminde beyannamelerini doldurabilecek.

KİMLER GELİR VERGİSİ ÖDEYECEK?

Konuttan 2025'te 47 bin TL’nin, iş yerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri olanlar ise beyanname vermeyecek.

BEYANLAR NEREDEN HAZIRLANACAK?

Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi" ile işlemlerini yapabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesinden hazır beyana ulaşılabilecek.

Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekiyor. Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda şahıslardan her biri kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecek.

2 EŞİT TAKSİDE BÖLÜNECEK

Tahakkuk eden vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

2025 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin vergiler bu yılın mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 31 Mart'a, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.



EMLAK DANIŞMANLARINDAN UYARI

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, beyanname verme sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Her yıl kira geliri olan gayrimenkul sahiplerinin bu beyanı vermek zorunda olduğunu belirten Akçam, kiraların banka aracılığıyla yatırıldığını, bu nedenle yanlış beyanname verilmesinin söz konusu olmayacağını söyledi. Akçam, "Vatandaşlarımız beyanı hazır beyannameler üzerinden, Gelir İdaresi Başkanlığının sayfasından, e-Devlet üzerinden de verebilirler. Reel kiralar neyse sisteme onun girilmesi lazım. Mart ayının sonuna kadar beyanname mutlaka verilmelidir. Biz, yoğunluk oluşmadan mart ayının ortalarına kadar beyannamelerini doldurmalarını öneriyoruz." dedi.



Akçam, zorunluluğu yerine getirmeyenlerin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada vergi kayıp kaçağı oluşuyor. Eksik, yanlış veya aldatıcı beyan olursa Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerekli cezai müeyyideyi uygulayacaktır. Beyanı düşük gösterenler tespit edilince hem kiracıya hem ev sahibine ciddi ceza gelir. Buna da çok dikkat etmemiz lazım. Vatandaşlarımız bir sorun yaşarlarsa mali müşavirden de destek alabilirler. Hiç çekinmeden bizlere, il başkanlıklarımıza ve üyelerimize rahatlıkla sorularını sorabilirler."

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır