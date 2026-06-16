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6 kat arttı: Arsa ve tarla fiyatlarında 'TOKİ' detayı

TOKİ'nin gittiği yerde arsa ve tarlalar değerleniyor. Eskişehir'in Aşağı Çağlan Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından konut projesinin başlatıldığı bölgedeki arsa ve tarla fiyatlarında yaklaşık 5-6 kat oranında artış yaşandı.

6 kat arttı: Arsa ve tarla fiyatlarında 'TOKİ' detayı

Dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak adına başlatılan Aşağı Çağlan TOKİ Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Odunpazarı ilçesinde yaklaşık 5 milyar TL'lik dev bir bütçeyle yürütülen ve 352 bin metrekareyi aşkın bir inşaat alanına yayılan proje, iki büyük etap halinde inşa ediliyor. Proje kapsamında 91 blokta toplam bin 796 konut yapılırken, bölgedeki arsa ve tarla fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Şu anda yaklaşık 5-6 kat oranında arttığı öğrenilen fiyatların ilerleyen tarihlerde daha da yükselebileceği belirtildi.

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6 kat arttı: Arsa ve tarla fiyatlarında TOKİ detayı 1

"BÖLGEDE ÇALIŞMALAR BAŞLAYALI YAKLAŞIK BİR SENE OLDU, İYİ DE GİDİYOR"

Proje hakkında konuşan emlakçı Kasım Karakaş, "Burada çok kısa sürede toparlanma oldu. Birinci, ikinci, üçüncü etap olarak devam edecektir. Bu bölgede çalışmalar başlayalı yaklaşık bir sene oldu, iyi de gidiyor. İnşallah bununla beraber diğer etaplar da yapıldığı zaman dar gelirli vatandaşlar için iyi olur. TOKİ, artık kurasız bir şekilde de proje başlattı. Yani isteyen kurasız da ev alabilir ve bu insanlar için bir fırsat oluyor" dedi.

6 kat arttı: Arsa ve tarla fiyatlarında TOKİ detayı 2

"YANİ 10 KAT BİLE ARTAN YERLER VAR ŞU ANDA"

TOKİ çevresindeki arsa ve tarla fiyatlarında yaşanan artışa değinen Karakaş, "Bu tür projeler ilk başta dağın başında veya tarla tarzında yerlere yapılıyor. TOKİ'nin yapıldığı bölgeler sonradan rant haline geliyor. Mesela eskiden dönümü 500-600 TL olan bir tarlanın değeri şu anda yakınlığına göre değişmekle birlikte, 2-3 milyon TL oldu. TOKİ'ye yaklaştıkça fiyatlar artıyor. Yani bu bölge şu anda rant haline geldi. Baktığın zaman zaten hesap ortada, 10 kat bile artan yerler var şu anda" ifadelerini kullandı.

6 kat arttı: Arsa ve tarla fiyatlarında TOKİ detayı 3

"VATANDAŞLAR İHTİYAÇLARI OLMADIĞI SÜRECE ARAZİLERİNİ SATMAMALI"

Bazı fırsatçıların projelerin yapıldığı bölgelerde arsa ve tarlaları önceden toplayıp yüksek fiyatlardan satışa sunduklarını anlatan Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

6 kat arttı: Arsa ve tarla fiyatlarında TOKİ detayı 4

"Akbabalar var, onlar her yerde varlar maalesef. Projeler nereye yapılıyorsa önceden tarlaları topluyorlar. Vatandaşın elinde ucuz ucuz alıyorlar, ondan sonra istedikleri şekilde satıyorlar veya konut yapıyorlar. Peki vatandaşlar ne yapmalı? İhtiyaçları olmadığı sürece arazilerini satmamalılar. Sattıkları zaman zaten o tarlayı bir daha geri alma şansları yok. Sonuçta buralar peyderpey imara açılacaktır. O yüzden, imkânları olan insanlar yatırım yapabilir."

6 kat arttı: Arsa ve tarla fiyatlarında TOKİ detayı 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ arsa arsa fiyatları
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