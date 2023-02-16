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61 bin bina, 263 bin daire! İnceleme yapıldı: Bakanlık ‘acil yıkılmalı’ dedi

16.02.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında; 61 bin 722 binada yer alan 263 bin 800 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

61 bin bina, 263 bin daire! İnceleme yapıldı: Bakanlık ‘acil yıkılmalı’ dedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 20'nin üzerinde üniversiteden 400 profesör ve doçentin de aralarında bulunduğu 7 bini aşkın uzman ekibiyle deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarında yer almak isteyen farklı kurum ve kuruluşlardan birçok gönüllü inşaat mühendisinin talebi de değerlendirilerek gerekli eğitim verildikten sonra ihtiyaca göre belirlenen bölgelere sevk ediliyor.

AA-20230212-30281986-30281975-ENKAZDAKI_MADENCILER_DOMUZDAMI_VE_DIREK_VURMA_TAHKIMATIYLA_34_KAT_ASAGIYA_INEBILIYOR

263 BİN 800 DAİRE İÇİN ACİL YIKIM

Bakanlık, bugün itibarıyla 481 bin 865 binada yer alan 2 milyon 196 bin 88 bağımsız birimde incelemede bulundu. Yürütülen çalışmalar kapsamında; 61 bin 722 binada yer alan 263 bin 800 bağımsız birimin, acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildi. 13 bin 917 binada bulunan 86 bin 673 bağımsız birimin orta hasarlı, 121 bin 515 binadaki 749 bin 654 bağımsız birimin az hasarlı, 229 bin 23 binada yer alan 915 bin 723 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu saptandı.

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