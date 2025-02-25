65 bin TL rakamı da görüldü! Bir bir taşınmaya başladılar 'Hiçbir zaman bu kadar olmamıştı'

Sitelerde oturanların son dönemde yaşadığı en büyük sorunlardan biri de aidatlar. Pek çok sitede enflasyonun katbekat üzerinde zam yapıldı. Öyle ki bazı yerlerde kiradan fazla aidat ödeyenler vardı. Bu yüzden kiradan önce aidat sorulmaya başlandı ya da aidat yüzünden evinden taşınanlar bile oldu. İşte aidatlarda son durum...

"HİÇBİR ZAMAN AİDAT BU KADAR ÖN PLANDA OLMAMIŞTI"

ATV Haber'de yer alan habere göre; gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş "Özellikle son 2 yılda yüzde 100'ün üzerinde arttığını görüyoruz. Bazı kiracıların ödemiş olduğu aidat kiralarını geçti. Hiçbir zaman aidat bu kadar ön planda olmamıştı" dedi. Şimdi aidat, kiradan bile önce sorulur hale geldi. İstanbul'da ortalama

aidat artışı yüzde 50 olurken kimi sitelerde oran yüzde 75'e kadar çıktı. Bazı lüks sitelerde aidat ücretleri aylık 65 bin liraya ulaştı.

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç "Temizlikçi, güvenlikçi ve teknik personel bulmak sitelerde çok zor. Diğer nedenlerden birisi de sitenin sosyal tesislerinin fazlalığı" ifadelerini kullandı. Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş ise "Beşiktaş'ta 100 metrekare bir ev 5750 TL'den başlıyor aidat. Tüm ortalamaya baktığımız zaman" şeklinde konuştu.

YÜKSEK AİDATLAR NEDENİYLE BAŞKA YERLERE TAŞINANLARIN SAYISI ARTTI

Aidatlar ev alma ve kiralama aşamasında en az kira bedeli kadar belirleyici duruma geldi. Yüksek aidatlar yüzünden başka yerlere taşınanların sayısı arttı. Herkesin tutturabildiğine zam yaptığı belirtilirken hatta o kadar kontrolden çıktı ki sadece aidatların yüksekliğinden dolayı taşınanların, başka yerlere göç edenlerin dahi olduğu aktarıldı.

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç "Bu zamlardan sonra kiracılar yüksek aidattan dolayı ev değişikliği, daha ucuz aidatları olan yerlere geçmeyi tercih ettiler. Şu anda mevsimsel sezon olmamasına rağmen birçok kiracı ev ararken ilk önce kira rakamını, sonra da aidat rakamını sormaya başladı" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK KALEM PERSONEL GİDERİ"

Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş "Silivri gibi, Çatalca gibi, Arnavutköy gibi, Sultangazi gibi yerlerde bile rakamlar minimum 1000 liralara ulaştı" dedi. Sitelerde verilen hizmetlerin çeşitliliği aidatı arttıran en önemli

sebeplerin başında geliyor. Kırmızıtaş "Açık yüzme havuzu, kapalı havuzu, spor salonu ve belirli aktivitelerle bunların gider kalemleri hesaplanıyor. Fakat en büyük kalem personel gideri" şeklinde konuştu.

"ŞİKAYET HAKKI VAR"

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç "15 bin lira kira ödüyorsanız, aidatınız da 20 bin lira ise sizin 15 bin lira aidat ödemeniz gerekiyor. Kalan 5 bin liralık kısmı da mülk sahibi ödemek zorunda" dedi. Avukat İlhan Akdağ "Bunu ödemek istemeyen kat maliki veya kiracı Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmak suretiyle bir miktar belirlenmesini isteyecektir. Ancak öncesinde dava şartı olduğu için arabulucuya gidilmesi gerekir. Yüksek aidatı ödemek istemediği takdirde ortak alanlardan faydalandırılmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Kiracının veya kat malikinin buna karşı şikayet hakkı da vardır. Sulh hukuk mahkemesinden tedbir kararı da aldırabilir" şeklinde konuştu.