FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

81 ilde inşa edilecek: 500 bin sosyal konut başvurularında son gün geldi!

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvuruları bugün sona eriyor. Hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

81 ilde inşa edilecek: 500 bin sosyal konut başvurularında son gün geldi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başlamıştı.

81 ilde inşa edilecek: 500 bin sosyal konut başvurularında son gün geldi! 1

BUGÜN SONA ERİYOR!

Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise yarın saat 17.00'de sona erecek.
81 ilde inşa edilecek: 500 bin sosyal konut başvurularında son gün geldi! 2

Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek.
81 ilde inşa edilecek: 500 bin sosyal konut başvurularında son gün geldi! 3

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

EN ÇOK HANGİ ŞEHİRLERE EV YAPILACAK?

Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.
81 ilde inşa edilecek: 500 bin sosyal konut başvurularında son gün geldi! 4

İLK TESLİMAT 2027'DE

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.
81 ilde inşa edilecek: 500 bin sosyal konut başvurularında son gün geldi! 5

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
81 ilde inşa edilecek: 500 bin sosyal konut başvurularında son gün geldi! 6

KONUTLARIN SATIŞ FİYATLARI NE?

İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.

Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 Ocak 2026'da ulaşım ücretsiz olacak mı? 1 Ocak 2026'da ulaşım ücretsiz olacak mı?
26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 bin Konut Projesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.