9 Kasım 2020 TOKİ Kayaşehir çekilişi tam isim listesi... TOKİ Kayabaşı konut kurası asıl ve yedek talihli isim listesi açıklandı mı?

TOKİ tarafından yapılan konut kurası çekilişleri başta İstanbul olmak üzere birçok yerde tüm hızıyla devam ediyor. Başakşehir'in Kayaşehir/Kayabaşı Mahallesi'ne yapılacak, "Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye" kapsamında yapılan konut projesine binlerce vatandaş katıldı. Bu kapsamda yapılan ve yatay mimariyle hayata geçirilen Kayabaşı konutlarında bugün itibaren; 1+1, 2+1 ve 3+1 konut kura çekilişi yapılmaya başlandı. 9 Kasım 2020 Pazartesi Kayaşehir konut çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak araştıran vatandaşlara TOKİ'nin resmi internet sitesinden çekiliş bittikten sonra, TOKİ Kayabaşı 9 Kasım tam isim listesine ulaşabileceklerini belirtelim.

Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında İstanbul Kayabaşı TOKİ konut kurası yapıldı. İstanbul'da Başakşehir'e bağlı Kayaşehir Mahallesi için TOKİ Kayabaşı konut kurası yapılıyor. TOKİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, canlı yayında TOKİ Kayabaşı konut kurası çekilişi yapılıyor. 9 Kasım 2020 Pazartesi TOKİ Kayabaşı konut çekilişi tam isim listesini araştıran vatandaşlar, canlı yayından sonra isim listesine TOKİ'nin resmi sayfasından ulaşabilecek. İşte 9 Kasım TOKİ Kayaşehir çekilişi asıl ve yedek listesi hakkında son dakika gelişmeleri...

''Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında İstanbul Kayabaşı kurası başlıyor. https://t.co/AlsWEN0GBX — TOKİ (@Toki_Kurumsal) November 9, 2020

TOKİ KAYABAŞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Konut kurasına katılan vatandaşlar, TOKİ Kayaşehir çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak araştırmaya başladı. TOKİ canlı yayına yukarıda bulunan linkten izleyerek, Kayaşehir çekilişini anlık olarak izleyebilirsiniz. TOKİ'nin tüm sosyal medya hesaplarından yapılan canlı konut çekilişi, kuraya katılan tüm vatandaşları heyecanlandırıyor. Kayabaşı TOKİ konutlarında kura heyecanı halen sürerken çekilişler bitmeden 9 Kasım TOKİ Kayabaşı kura sonuçları tam listesi paylaşılmaz.

TOKİ KAYAŞEHİR KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

9 Kasım'da yapılan TOKİ Kayabaşı konut çekiliş sonuçları, kuraya katılan vatandaşların cep telefonlarına SMS olarak gidecektir. TOKİ Kayabaşı çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek merak eden vatandaşlar, çekiliş bittikten sonra mesaj alacaktır.

