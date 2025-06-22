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'Altından çıkan ona dönüyor! Kâr düşünce...' Akın ettiler! Kira etkiledi, faize bana mısın demediler

Türkiye'de konut satışı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artıp 130.025'e ulaşırken hem aylık hem de ocak-mayıs dönemi rekoru kırıldı. Ocak-mayıs döneminde konut satışlarının yıllık bazda yüzde 25,4 artıp 584.170'e yükseldiği görüldü. Böylece hem mayısta hem de ocak-mayıs döneminde tüm zamanların en yüksek konut satışı gerçekleşti. Uzmanlar altından çıkıp gayrimenkule yönelenlere dikkat çekerken satışlarda kiranın etkisi ve yüksek faize rağmen ipotekli satış artışına vurgu yaptı.

'Altından çıkan ona dönüyor! Kâr düşünce...' Akın ettiler! Kira etkiledi, faize bana mısın demediler
Hande Dağ

Konut satışlarında mayısta çifte rekor kırıldı. Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 arttı, 130.025'e ulaştı. Hem aylık hem de Ocak - Mayıs dönemi rekoru kırıldı.

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Ekol TV'de yer alan habere göre; konut satışı rekor üstüne rekor kırdı, ipotekli satışlarsa patladı. Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi "En yüksek satış adetine ulaşmış durumdayız. En yüksek mayısı da görmüş durumdayız" dedi.

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"ALTINDAN ÇIKAN GAYRİMENKULE DÖNDÜ"

Ev almak isteyenler emlakçılara akın etti. Satışlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 17.6 arttı, 130 bini geçti. Yılbaşından bu yana ise 600 bin konut satıldı. Selvi "Enstrüman dediğimiz tarafta dövizden, borsadan, özellikle yine altından çıkan ve oradaki karlılığın düşmesi yüzünden gelen yatırım araçlarının gayrimenkule dönmesi tabii önemli bir rol oynuyor" dedi.

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"FAİZLERİN YÜKSEK OLMASI BİLE GEÇEN SENEYE GÖRE İPOTEKLİ SATIŞLARI ARTIRDI"

Konu ipotekli evlere gelince oranlar daha da artıyor. Neredeyse ikiye katlandı. Yüzde 98.7 arttı. Selvi "Faizlerin yüksek olması bile geçen seneye göre ipotekli satışları da arttırdı. İpotekli satış var, tabii ipotekli satış yani krediyi insanlar aslında biraz tamamlayıcı kullanıyorlar burada. Örnek verecek olursak; evin değeri 3,5 milyonsa cebinde 3 milyonu varsa kalan 500 bin lirayı kullanıyor. Ama bu bile totalde yüzde 14'lük bir kısma hitap ediyor" şeklinde konuştu.

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"KİRA BASKISI GAYRİMENKUL ALIMINI ETKİLİYOR"

Selvi "Kira fiyatları gerçekten kredi aidatlarını geçmiş durumda. Kira baskısı, kiracı baskısı o
baskı da çok ciddi manada insanların gayrimenkul alımını etkiliyor durumda" ifadelerini kullandı.

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Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69.6 oldu. Yani bunun; insanların yaşlı binalarda oturmaya devam ettiği, kiraladıkları ya da satın aldıkları evlerin yeni evler olmadığı anlamına geldiği belirtildi. Selvi "Burada çok ciddi bir krize doğru gidiyoruz. Bu uzun süredir bu civarda seyrediyor. Yani bizim satışlarımızın içerisinde yüzde 70'lik pay ikinci elde dönüyor. Bu ne demek? Bizim inşaat tarafında yeni üretim kısmında çok ciddi sıkıntımız var" dedi.

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Piyasanın hareketli olması emlakçıları sevindiriyor ancak bir de deprem faktörü var. Selvi "Biz git gide yaşlanan binalarda oturmaya devam ediyoruz. Burada hem kentsel dönüşümü çok hızlandırmamız lazım hem de konut üreticisine devletin arsa konusunda özellikle İstanbul'da çok ciddi desteği lazım" şeklinde konuştu.

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Hissenet
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