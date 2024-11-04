FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. 'Altından çıkıp ona yöneliyorlar' Fiyatı düşünce... Fırsat olarak gördüler 'Hızlı şekilde el değiştiriyor'

'Altından çıkıp ona yöneliyorlar' Fiyatı düşünce... Fırsat olarak gördüler 'Hızlı şekilde el değiştiriyor'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
04.11.2024 15:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut satışındaki hareketlilik birikimini değerlendirmeyi düşünenlerin radarında. Emlak sektöründe de çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı "Gayrimenkul satışlarında yılın en yüksek rakamı ekimde görüldü. Ekimde 316.280 gayrimenkul satıldı" dedi. Özelmacıklı "10 ayda yüzde 54 üzerinde yükselip prim yapan altından çıkışlar gayrimenkul tarafına kaymaya başladı" derken "Fiyatı düşen ve alım fırsatı sunan gayrimenkuller piyasada hızlı bir şekilde el değiştiriyor" dedi.

'Altından çıkıp ona yöneliyorlar' Fiyatı düşünce... Fırsat olarak gördüler 'Hızlı şekilde el değiştiriyor'

Tüm gayrimenkul satışlarında yılın en yüksek rakamı Ekim ayında görüldü. Ekim ayında toplamda 316 bin 280 gayrimenkul satıldı. Gayrimenkul satışlarında ivmenin arttığını belirten Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı “Temmuz ayında 267 bin, Ağustos ayına 280 bin, Eylül ayında 285 bin adetlere ulaşan tüm gayrimenkul satışları yeni bir rekor tazeleyerek Ekim ayında 316 bin satışa ulaştı. Tapu dairelerinde ilk on ayda yapılan toplam satış işlem sayısı 2 milyon 371 bin 688 oldu. Yine bu dönemde toplam tapu harcı geliri 70 milyara yaklaştı. BDDK verilerine göre de konut kredi hacmi 478 milyar 708 milyon lirayı aştı” dedi.

thumbs_b_c_1e8001ed9aaeee943fff592cb6070cc1

İLK 10 AYDA YÜZDE 54 ÜZERİNDE YÜKSELEREK PRİM YAPAN ALTINDAN ÇIKIŞLAR GAYRİMENKUL TARAFINA KAYMAYA BAŞLADI"

Özelmacıklı “Özellikle arzın azaldığı, maliyetlerin ise gün geçtikçe arttığı bu dönemde birçok fırsat niteliğinde gayrimenkul, yatırımcılar için önemli bir fırsat oluşturdu. İlk on ayda yüzde 54 üzerinde yükselerek prim yapan altından çıkışlar gayrimenkul tarafına kaymaya başladı. KKM ve banka mevduatlarının büyük çoğunluğunun da gayrimenkul yatırımına yöneliyor. Özellikle BES katılımcılarına tanınan ve 1 Temmuz itibarıyla başlayan kısmi ödeme uygulamasında, çekilen paraların yüzde 92’sinin konuta yöneldiği görülüyor. Amortisman süresinin oldukça düştüğü birçok cazip yatırım fırsatının oluştuğu bir dönemdeyiz. Fiyatı düşen ve alım fırsatı sunan gayrimenkuller piyasada hızlı bir şekilde el değiştiriyor” dedi.

iStock-1428824903

"ESKİ KİMLİK KARTI KULLANILAMAYACAK"

Tapuda yapılacak işlemlerde 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı yerine yeni T.C. kimlik kartlarının kullanılmasının zorunlu hale getirildiğini belirten Özelmacıklı “Resmi senet ve tescil istem belgelerinde, istemde bulunan ile hak sahibinin aynı kişi olup olmadığının tespitinin daha sağlıklı, etkin ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi amacıyla tapu müdürlüklerinde 01.01.2025 tarihinden itibaren sadece yeni T.C. kimlik kartlarının ibrazı ile işlem yapılabilecek” dedi.

thumbs_b_c_22e0c62ebf91af6cd7eb633b0e042b6a

BOLU VE MANİSA PİLOT İL OLDU

Özelmacıklı “Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) ikinci fazı olan yetki doğrulama uygulaması, 15 Eylül 2024 itibarıyla devreye alınmış olup, 15 Eylül - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında doğrulama sonucu olumsuz olsa bile ilan verilebilecek şekilde düzenleme yapılmıştı. Lakin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ilan platformlarına 1 Ocak 2025 öncesinde en az iki ilde bu sistemin tam devreye alınmasını, böylece olası teknik sorunların çözümü için gerekli aksiyonların alınmasını ve müşteri deneyim süreçlerinin iyileştirilmesini önermişti. Bir portal tarafından da bu kapsamda Bolu ve Manisa’da uygulama 1 Kasım itibarı ile başlatıldı. Yani bu illerde EİDS üzerinden yetki alınmamış gayrimenkullerin ilanı yayına alınmayacak” dedi. (İHA)

emlak

thumbs_b_c_b293b4603f182b903a5f9da752a6e11a

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.026,02
3.026,42
% 0.26
15:33
Ons Altın / TL
94.130,49
94.235,48
% 0.29
15:48
Ons Altın / USD
2.742,61
2.742,84
% 0.23
15:48
Çeyrek Altın
4.841,63
4.948,20
% 0.26
15:33
Yarım Altın
9.653,01
9.896,53
% 0.26
15:33
Ziynet Altın
19.366,53
19.732,54
% 0.26
15:33
Cumhuriyet Altını
20.644,00
20.956,00
% 0.1
15:30
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Altın gayrimenkul emlak konut
En Çok Okunan Haberler
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

8 oda, 4 salon, 4 banyolu lüks evini de satıyor! İşte Boğaz manzaralı evin fiyatı

8 oda, 4 salon, 4 banyolu lüks evini de satıyor! İşte Boğaz manzaralı evin fiyatı

Asgari ücret zammı için ezber bozdu! Herkes o rakamı konuşuyor ama...

Asgari ücret zammı için ezber bozdu! Herkes o rakamı konuşuyor ama...

4 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

4 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

750 TL ama yarı fiyatına bile var! 'Öldürecek zehir' uyarısı

750 TL ama yarı fiyatına bile var! 'Öldürecek zehir' uyarısı

Banka hesabınıza bir anda milyonlarca lira para gelirse...

Banka hesabınıza bir anda milyonlarca lira para gelirse...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.