FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Araba fiyatına satılık ev! 'Yatırım fırsatı' diyerek satışa çıkardılar, şehrin resmen göbeğinde ama...

Satılık konut fiyatlarının yüksek olması nedeniyle daha uygun fiyatlı daire ilanları şüphe uyandırmaya başladı. İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi çevresinde bulunan dairelerin 1 milyon 150 bin lira civarında satışa sunulması sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar bu tür ilanların sahte olabileceğini ifade etti.

Araba fiyatına satılık ev! 'Yatırım fırsatı' diyerek satışa çıkardılar, şehrin resmen göbeğinde ama...
Ezgi Sivritepe

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan satılık konut daireleri sosyal medyada gündem oldu. Araba fiyatına 1+1 satılık dairelerin olması vatandaşın dikkatini çekti. Evlerin toplu ulaşıma yakın olduğu ve eşyalı satışın gerçekleşeceğinin belirtildi.

Araba fiyatına satılık ev! Yatırım fırsatı diyerek satışa çıkardılar, şehrin resmen göbeğinde ama... 1

"Evler neden bu kadar ucuz?" sorusu sorurlurken aynı zamanda bazı ilanlarda "20 bin TL kira garantili yatırım fırsatı" ifadeleri yer alırken, "Üniversite ve kafelere yakın, merkezi konum, arakat" gibi detaylar da dikkat çekiyor.

Araba fiyatına satılık ev! Yatırım fırsatı diyerek satışa çıkardılar, şehrin resmen göbeğinde ama... 2

Gönderinin altına ise şu şekilde yorumlar yapıldı:

  • "Dolandırılma ihtimali yüksek geldi bana...
  • Hepsi dolandırıcı...
  • Gördüğün ilanların hepsi sahte.
  • Bu gibi ilanların %95'i sahte ilanlar, ben şahsen gidip dolandırıldım.
  • Buca'da bir emlakçıyla konuşmuştum, hatırladığım kadarıyla kaçak daireler bunlar"
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık o markaları ifşa etti! Macundan ilaç çıktıBakanlık o markaları ifşa etti! Macundan ilaç çıktı
Dev otomobil üreticisinin CEO'su oğlunu sanayiye verdi! "Kaynakçı olursa mutlu olacağım"Dev otomobil üreticisinin CEO'su oğlunu sanayiye verdi! "Kaynakçı olursa mutlu olacağım"

Anahtar Kelimeler:
İzmir Buca emlak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.