Araba fiyatına satılık ev! 'Yatırım fırsatı' diyerek satışa çıkardılar, şehrin resmen göbeğinde ama...

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan satılık konut daireleri sosyal medyada gündem oldu. Araba fiyatına 1+1 satılık dairelerin olması vatandaşın dikkatini çekti. Evlerin toplu ulaşıma yakın olduğu ve eşyalı satışın gerçekleşeceğinin belirtildi.

"Evler neden bu kadar ucuz?" sorusu sorurlurken aynı zamanda bazı ilanlarda "20 bin TL kira garantili yatırım fırsatı" ifadeleri yer alırken, "Üniversite ve kafelere yakın, merkezi konum, arakat" gibi detaylar da dikkat çekiyor.

