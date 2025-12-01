FİNANS

Aralık ayı kira artış oranı beklentisi ve 2025 hesaplamaları

Aralık 2025 kira artış oranı, Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek. TÜFE ve ÜFE verileri, hem konut hem de işyeri kiralarındaki artış oranlarını doğrudan etkileyecek. Piyasalar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı verilere odaklandı.

Ezgi Sivritepe

Aralık ayı kira artış oranı, konut ve işyeri sahipleri ile kiracılar arasında büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, Aralık ayında uygulanacak kira artış oranları da belirlenecek. Özellikle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) gibi enflasyon göstergeleri, kira artış oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Ev sahipleri ve kiracılar, bu verileri yakından takip ederek bütçelerini ve geleceğe yönelik planlarını şekillendirmeye çalışıyor.

Kira artış oranları, özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir gider kalemini oluşturuyor. Yüksek enflasyon ortamında, kira artışlarının ne kadar olacağı, pek çok kişinin ekonomik durumunu doğrudan etkiliyor. Bu nedenle, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları, sadece ekonomistler ve piyasa analistleri tarafından değil, aynı zamanda geniş bir kitle tarafından da dikkatle izleniyor.

2025 yılı genelinde kira artışları, hükümetin aldığı önlemler ve piyasadaki genel ekonomik durumdan etkilendi. Geçtiğimiz aylarda uygulanan kira artış sınırlamaları, kiracıları bir nebze olsun rahatlatırken, ev sahipleri ise bu durumdan memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Aralık ayı artış oranları, bu tartışmaları yeniden alevlendirebilir.

Uzmanlar, enflasyonun seyrine göre kira artış oranlarının farklılık gösterebileceğini belirtiyor. Enflasyonun yüksek seyretmesi durumunda, kira artış oranlarının da yüksek olması beklenirken, enflasyonun düşüşe geçmesi durumunda ise daha makul artışlar öngörülüyor. Ancak, piyasadaki belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar, tahmin yapmayı zorlaştırıyor.

Kira sözleşmelerinde yer alan maddeler de kira artış oranlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Bazı sözleşmelerde TÜFE'ye göre artış yapılması öngörülürken, bazılarında ise farklı yöntemler belirlenmiş durumda. Bu nedenle, kiracıların ve ev sahiplerinin sözleşmelerini dikkatlice incelemeleri ve haklarını bilmeleri büyük önem taşıyor.

Özellikle son dönemde artan konut fiyatları ve azalan konut arzı, kira piyasasını da olumsuz etkiliyor. Yeni konut projelerinin yavaşlaması ve mevcut konut stokunun azalması, kiralık konut bulmayı zorlaştırırken, kira fiyatlarının da yükselmesine neden oluyor. Bu durum, özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük bir sorun teşkil ediyor.

Aralık 2025 kira artış oranı, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak. Hem ev sahipleri hem de kiracılar, TÜİK'in açıklayacağı rakamları yakından takip ederek geleceğe yönelik planlarını yapacaklar. Piyasaların ve vatandaşların gözü, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacak açıklamada olacak.

