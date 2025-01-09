Aralıkta koydular, ocakta düştü! 500, 2 bin, 3 bin TL derken... Fiyatlar bir bir aşağı iniyor

Yeni yılla birlikte kiralık ve satılık konut fiyatları düşüşe geçti. İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerde yüzde 6'lık bir gerileme var. Bir yandan da konut ilanları hemen her gün güncelleniyor. Peki, bu düşüşün sebebi ne? Önümüzdeki günlerde tüketiciyi nasıl bir süreç bekliyor? İşte emlak piyasasında son durum...

ATV Haber'de yer alan habere göre; Ankara'da mikrofon uzatılan bir vatandaş "Kiralarda düşme var. Piyasanın durgunluğu var biraz, ondan kaynaklanıyor olabilir" dedi.

"DAHA AŞAĞISINA DOĞRU İNECEK GİBİ BİR GÖRÜNTÜ VAR"

İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerde kiralık konut fiyatlarında düşüş yüzde 6'yı buldu. Satılık dairelerde ise yatay seyir başladı. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam "Satılıkta da normal bir seyir var. Tabii onda da bir miktar o köpük diye tabir ettiğimiz suni artış tamamen kalktı. Hatta normal seyrin biraz daha aşağısına doğru inecek gibi bir görüntü var" dedi.

KİRALIK EV İLANLARINDA FİYATLARDA DEĞİŞİM GÖRÜLÜYOR

Gayrimenkul piyasasında normalleşme sinyalleri görülmeye başladı. Yeni yılla birlikte kiralık ve satılık konutlarda fiyatlar ya düştü ya da sabit kaldı. Örneğin 31 Aralık 2024'te ilana çıkan bir kiralık dairenin

fiyatını ev sahibi 4 gün sonra 500 lira düşürdü.

Başka bir ilanda ise düşüş 2 bin liraya yaklaştı.

24 Aralık 2024'te de bir daire için 50 bin lira kira bedeli isteyen ev sahibi de iki gün için de 3 bin lira indirim yaptı.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam "Özellikle kiralık tarafında bu Suriye vatandaşlarının kendi ülkelerine gitmesiyle ilgili 165 binin üzerinde bir göç var. Bu 165 bin sayısı önümüzdeki günlerde birden 500 - 600 bin, 700 bin, hatta 1 milyon oranına çıkacak diye bir beklenti içerisindeyiz. Tabii bu da talebi azaltacağı için rakamları da aşağı doğru çeker diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE KADEMELİ İNİŞ OLACAK"

Sektör temsilcileri hem satılık hem de kiralık konut piyasasının 2025 yılında daha dengeli olacağı görüşünde. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam "Kademeli iniş olacak önümüzdeki dönemde de" ifadelerini kullandı.

Emlak sektöründe elektronik ilan doğrulama sistemi de devreye girdi. Mal sahipleri kiralık ilanlarını e-devlet üzerinden kendileri verebiliyor veya yetkili emlak işletmeleri aracılığıyla işlem yapıyor. Bu düzenlemenin de ilan fiyatlarında şeffaflık sağlayarak kısmi bir düşüşe yol açması bekleniyor.