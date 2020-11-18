Araplar Trabzon’da en çok Akçaabat ve Yomra ilçelerinden konut almayı tercih ediyor

Doğa ve yayla turizminin yanı sıra Sümela Manastırı, Ayasofya, Atatürk Köşkü gibi çok sayıda tarihi ve turistik değere sahip Trabzon, pandemiye rağmen son yıllarda yabancıların da ilgi odağı haline geldi. Geçmiş yıllarda durgun bir konut piyasasına sahip olan Trabzon, özellikle Körfez ülkelerinden gelen yabancı yatırımcılar için Türkiye’de gayrimenkul satın almak istedikleri bir bölge olarak öne çıkıyor. Son yıllarda Türkiye’nin yanı sıra uluslar arası gayrimenkul piyasasında da görülen Trabzon’da yabancıların 2014 yılından itibaren gayrimenkul yatırımı yapma eğiliminin arttığı gözlendi.

2014 yılında 10., 2015 yılında 8., 2016 yılında 6., 2017 yılında 5., 2018 yılında 7., 2019 yılında ise 8. olan Trabzon, 2020 yılında Ekim ayına kadar ise Türkiye’de Araplar’ın en fazla konut sahibi olduğu ilk 10 şehir arasında yerini aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ömer Turgut, yatırım tercihinde son yıllarda özellikle Trabzon’un öne çıktığını kaydetti. Turgut “Trabzon başta olmak üzere Rize, Artvin, Ordu ve Giresun şehir merkezlerini ve yaylalarını ziyaret eden Araplar’ın bu bölgeyi tercih etmelerinin en önemli nedenleri, serin, yağmurlu iklim ile doğal güzellikleri ve yeşil teması. Ayrıca konut fiyatlarının İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara gibi illere nazaran daha düşük olması ve Trabzon’da havalimanı olması Araplar’ın bu bölgeyi tercih etmesinin nedenleri arasında yer alıyor" dedi.