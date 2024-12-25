Asgari ücret %30 arttı kiracılar kara kara düşünüyor! Ev sahipleri apartta bekliyor, zammın nedeni buymuş

Temmuz 2024'ten sonra yüzde 25'lik kira artış oranı artık tarih oldu. 2025 itibarıyla kiracılarla ev sahipleri arasındaki zam pazarlıkları oldukça çetin geçecek. Öyle ki, asgari ücrete yapılan %30'luk zam sonrası kira artış oranları da tartışılmaya başlandı.

Ekol TV'de Mehmet Özkan Tekin'in sorularını yanıtlayan Gayrımenkul Uzmanı Şerif Varlı, kira artış oranı için TÜFE'nin beklendiğini ifade ederken kirasını alamama korkusu nedeniyle dairesini kiraya vermeyen boş tutan ev sahiplerinin piyasayı kilitlediğini aktardı!

1 Ocak itibarıyla kira zam oranları ne olacak?

"Bu tamamen TÜFE'nin açıklanmasıyla ilgili. Temmuz ayına kadar %25'lik bir limit vardı. Temmuz ayından sonra açıklanan TÜFE oranları %60 ile %62 oranları arasında oldu. Yine beklenti %60'larda, dolayısıyla kira artış oranları da %60 bandında olacağını söyleyebiliriz.

Dolayısıyla asgari ücretin kira artış oranlarını çok da etkileyeceğini söyleyemeyiz.

Zamlar büyükşehirlerde artış trendi yaratır mı?

'KİRALIK DAİRELERİN ÇOĞU ARTIK EŞYALI...'

En büyük sıkıntılardan birisi kiracı - mal sahibi problemleri. Kiracıların eski olması, mevcut kiranın düşük olması mağduriyet yaratıyor. Çoğu mal sahibi artık evini kiraya vermek istemiyor. Boş tutulan evler de kiraların artmasına neden oluyor. Bir anlamda artan zamların nedeni de bu. Kiralık ilanlarına bakacak olursanız kiralık ilanların üçte biri eşyalı evlerden oluşuyor.

'2 SENE OTURUR GİDER DİYE BAKIYORLAR'

Ev sahipleri, eşyalı daireleri vererek kiracıyla uzun süreli bir ilişki yaratmak istemiyor. En fazla 2 sene oturur gider diye düşünüyor. Ev sahibiyle kiracılar arasındaki gerginlikleri azaltılması gerekiyor.