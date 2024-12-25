ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Asgari ücrete refah payı yok! "Enflasyona ezdirmedik"

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı açıklandıktan sonra da akıllarda soru işareti vardı. Rakam tatmin edici bulunmayınca refah payı beklentileri yükselmişti. 'Yeni asgari ücrete bir dokunuş daha gelir mi?' diye sorusu gündeme gelirken milyonları ilgilendiren yanıt için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. AK Parti grup toplantısı başladı, Erdoğan kürsüde konuşmasını gerçekleştirdi. 'Refah payı' tartışması son buldu.

İLK AÇIKLAMADA "HAYIRLI OLSUN" DEMİŞTİ

Dün akşamki toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyadan paylaşım yapıp "Hayırlı olsun" demişti. Bugün gözler bir kez daha Erdoğan'da.

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI YOK

Refah payı beklentileri varken konuşan Erdoğan, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Erdoğan'ın açıklamasına göre asgari ücret 2025 için yüzde 30’luk zam oranıyla 22 bin 104 TL olarak uygulanacak.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen konuşmasından öne çıkan kesitler:

Şam'ın evlatlarını selamlıyorum, zaferleri hayırlı, mübarek olsun.

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yine Balıkesir'de bu sabah TIR ile çarpışan öğrenci servisinde çocuklarımız ciddi manada yaralar aldı. Yoğun bakımda olanlar var, Allah şifalar versin.

2025 yılı bütçesinin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"SGK'YE OLAN PRİM BORÇLARINIZI TIPIŞ TIPIŞ ÖDEYECEKSİNİZ"

CHP'nin ülkeye dair hiçbir vizyonu yok. Bunların amacı şahsi iktidarlarını korumak. Kule deyince akıllarına para kulesi, belediye deyince akıllarına yemek geliyor. Borçlarını ödeme gibi bir alışkanlıkları yok. SGK'ya en borçlu 10 belediyenin 7'si CHP'li, bu tesadüf değil. Bunların belediyeleri arpalık olarak gördüklerini söylüyorduk. Sayın Özel son açıklamalarıyla bunu kendi ağzından da ikrar etti. SGK'ye olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEME SÖZÜMÜZE SADIK KALDIK

Sırtlarında küfe taşımıyorlar. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir muhalefetle karşı karşıyayız. 10 Aralık'ta görüşmelerine başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz çalışmalarını dün tamamladı. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirledi. Bu rakam 2024'e göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum.

"BİRAZ DAHA SABIR" İSTEDİ

Biraz daha sabır, biraz daha gayretle çok daha güzel neticeler göreceğiz. Sırtımızda yumurta küfesi taşıdığımızın şuuruyla önümüzdeki süreci çok büyük titizlikle yürüteceğiz.

'YENİDEN YÜZDE 50' HEDEFİ

Partimizi tekrar yüzde 50 bandına getirecek çalışmalar içindeyiz. Hayalimiz bu asrı Türk asrı haline getirmektir. Hedefimiz terörsüz Türkiye. Kürtlerle olan ebedi kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri aradan çekip alacağız.

Sanayide çarklar dönüyor, turizm rekora koşuyor. Güzel neticeler göreceğiz.

'SURİYE' MESAJLARI: HALEP BAŞKONSOLOSLUĞUNU AÇIYORUZ

Baas rejimi yıkılmış, Esad korkağı cibilliyetine yakışır şekilde en yakınındakileri bile satarak Suriye’den kaçmıştır. Halep’te, Şam’da, Hama’da, Humus’ta özgür Suriye bayrağı ile ay yıldızlı bayrağımızı görünce şad oluyoruz. Uluslararası toplumun desteği olmadan savaş yorgunu Suriye'nin yükün altından kalkması mümkün değil. Yakında Halep Başkonsolosluğunu açıyoruz. İhtiyaç olan her alanda Suriye'ye destek vereceğiz.

"SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK ARTACAK"

Bir süre giriş-çıkışlara izin vereceğiz. Yaza doğru okulların kapanmasıyla sınır kapılarındaki yoğunluk artacak. Dönmek isteyene yardımcı olacağız ancak kimseyi zorla göndermeyeceğiz.