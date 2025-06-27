FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Aykırı fiyat artışı yapan emlak sahibine milyonlarca lira para cezası

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan şekilde fiyat artışı yapıldığının belirlendiğini ifade ederek, bu emlak sahiplerine toplam 4,2 milyon lira ceza uygulanmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Aykırı fiyat artışı yapan emlak sahibine milyonlarca lira para cezası

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakanlık olarak ilan fiyatlarında taşınmaz sahiplerince yapılan fiyat artışlarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Gürcan, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi, vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydetti.

Para-6

Gürcan, bu kapsamda mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan, haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarının yasaklandığını anımsattı.

Konut-2

Aynı yönetmelikle bu tür artışlar için taşınmaz sahiplerine idari para cezası uygulanabilmesinin de önünün açıldığını belirten Gürcan, elektronik ortamda verilen taşınmaz ilanların incelendiğine işaret etti.

Para-7

Gürcan, şu değerlendirmede bulundu:

"İhbar, inceleme ve analizler sonucunda yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan şekilde fiyat artışı yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda ilgili emlak sahiplerinin her biri hakkında 200 bin lira olmak üzere toplam 4,2 milyon lira para cezası uygulanmasına karar verildi. Emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulmasına ve vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınmaya devam edilecektir."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Altını ezecek' 4 bin 500 bekleniyordu 'Hiç heyecanlanmayın''Altını ezecek' 4 bin 500 bekleniyordu 'Hiç heyecanlanmayın'
Orta Koridor için Dünya Bankası'ndan yeni finansman!Orta Koridor için Dünya Bankası'ndan yeni finansman!

Anahtar Kelimeler:
emlak fiyat konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yavaş, Özel ve Kılıçdaroğlu'na seslendi: 'Aksi halde hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz'

Yavaş, Özel ve Kılıçdaroğlu'na seslendi: 'Aksi halde hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz'

Sosyal medyada tepki çeken kız isteme merasimine müdahale! Damat gözaltına alındı

Sosyal medyada tepki çeken kız isteme merasimine müdahale! Damat gözaltına alındı

Maliyeti 40 bin TL! Kilosu 25 liraydı 3 liraya kadar düştü

Maliyeti 40 bin TL! Kilosu 25 liraydı 3 liraya kadar düştü

Emekli ve asgari ücretli Temmuz'u bekliyordu!

Emekli ve asgari ücretli Temmuz'u bekliyordu!

Dev indirim ile ilk yaşanmıştı! Akaryakıta zam geliyor

Dev indirim ile ilk yaşanmıştı! Akaryakıta zam geliyor

ÖTV oranları değişiyor! 'Tam zamanı' diyerek açıkladı

ÖTV oranları değişiyor! 'Tam zamanı' diyerek açıkladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.