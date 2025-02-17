FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. 'Aylık getirisi 30 bin TL' Rakamı 'Hızını alamayanlar...' diyerek açıkladı! 'Artık son demler'

'Aylık getirisi 30 bin TL' Rakamı 'Hızını alamayanlar...' diyerek açıkladı! 'Artık son demler'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
17.02.2025 11:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut piyasasındaki hareketlilik ev almayı düşünenlerin gündeminde. 2025 Ocak ayı 2020'den sonra en çok konut satılan ikinci Ocak ayı oldu. Peki, bu durumun sebebi ne? Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas, 'Bizim için sürpriz oldu' diyerek bu durumun nedenlerini sıraladı. Öte yandan 1+1 daireler ile 3+1 dairelerin kira getirisini de karşılaştıran Kas, değişime dikkat çekti. Kas, oturmak için ev almayı düşünenlere de 'Artık son demler' diyerek uyarıda bulundu.

'Aylık getirisi 30 bin TL' Rakamı 'Hızını alamayanlar...' diyerek açıkladı! 'Artık son demler'

Konut piyasasında son durum ne? Konut satışları arttı mı? Ev almak için doğru zaman mı? Konut fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 2025 yılının ocak ayı konut satışları bakımından en çok satışın gerçekleştiği ikinci ocak ayı olarak kayıtlara geçerken bu durumun nedeni araştırılıyor. Öte yandan uzmanlar, gayrimenkul almayı düşünenler için de çarpıcı değerlendirmelerde bulunuyor.

thumbs_b_c_1e8001ed9aaeee943fff592cb6070cc1

"ARTIK 1+1'LER DAHA KOLAY KİRALANIYOR, DAHA FAZLA GETİRİSİ VAR"

TV100 canlı yayınında konuşan Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas şu ifadeleri kullandı:

g1

"Ocak ayında aslında şöyle bir şey oldu; tüm zamanların en çok konut satılan ikinci Ocak ayı oldu. Diğer Ocak ayı da yıl olarak 2020'dir. İkinci Ocak ayı da artık 2025'in ocak ayında en çok satılan ocak ayı oldu. Çünkü ocak aslında piyasanın durduğu, çok fazla satışın olmadığı bir aydır. O yüzden bizim için sürpriz oldu. Peki, bunda ne özellikle öncelik oldu da bu kadar çok satıldı? Bir kere Aralık ayında hızını alamayanlar... Çünkü Aralıkta 212 bin konut satıldı. Hızını alamayanların biz Ocak ayına geldiğini görüyoruz, sarkma oldu. Bunun dışında özellikle yatırım için alanlar... Bu yatırım için alanlar daha çok işte Esenyurt, Çekmeköy, Tuzla gibi yani İstanbul'un çeperlerinde ve daha çok kira getirisi olan... Artık şu değişti; eskiden mesela 3 + 1 bir kiralık dairenin getirisiyle 1 + 1 bir dairenin kiralık getirisi farklıydı. Ama şimdi artık 1 + 1'ler daha fazla daha kolay kiralanıyor, daha fazla getirisi var. Yani 3 milyon liraya aldığınız bir konutun kira getirisi yaklaşık 30 bin lira kadar olabiliyor.

iStock-1300706935

"KONUT ALMAYI DÜŞÜNENLER İNŞAAT MALİYETLERİNE BAKACAK"

Aslında matematik çok basit yani konutla ilgilenen, konut almayı düşünen vatandaşlar neye bakacaklar bir inşaat maliyetlerine bakacaklar. Herkes şunu düşünüyor; ya ne kadara mal ediyor ki bana bu kadara satıyor diye daha çok satış fiyatları üzerinden geçiliyor. Fakat bakın bugün bir genel müdür diyor ki bana 1 metrekarelik bir inşaatın maliyeti 30 bin liranın altında değil. Bunun içine arsa dahil değil ve müteahhitin karı dahil değil. Bunları koyduğunuzda bu şeyi inşaatı İstanbul'un en işte nezih semtlerinden birine koyduğunuzda...

thumbs_b_c_22e0c62ebf91af6cd7eb633b0e042b6a

Zaten İstanbul Metropol olarak tüm dünyada diğer şehirlerle yarışıyor yani gayrimenkul fiyatları açısından. Ama biz vatandaşın bütçesine uygun yerler bakacağımız zaman da işte o zaman bunlara bakacağız, satış adetlerine bakacağız. Çünkü satış adetleri arttıkça stok azalıyor. Stoğun azalması demek fiyatların artması demek. Bir kere 2024'ün neredeyse ekimine kadar durgun bir piyasa vardı. Herkes ne dedi; inşaat ve emlak durdu. Ama Ekimde bir sürpriz yaptı, Ekim, Kasım, Aralık'ta üst üste satışlarla neredeyse en çok satış yapılan, 1,5 milyon adet satışın yapıldığı 2020 - 2021 yılının verilerini aldık. 1 milyon 473 bin adet konut satıldı en kötü yılımızda.

iStock-1304892907

"YILDA 1 MİLYON ADET KONUT ÜRETMEMİZ LAZIM"

Tablolar bize şunu söylüyor; diyor ki son 5 yıl içerisinde kira bedelleri yaklaşık yüzde 1000 artmış durumda. Burada aslında şeyi görüyoruz; 2019'la neredeyse 2022 arasında yatay bir seyir izlemiş. Yani o dönemlerde kira neredeyse işte birim fiyatları 50 liranın altında kalmış. Fakat ne olduysa 2021'de oldu, bir kırılma yaşadık. Ne zaman kırılma yaşadık? İşte pandemiden sonra. Pandemi bütün dengeleri alt üst etti. 2019'dan 2020'ye kadar geçen süre neden biliyor musunuz? 2017'de 1.3 milyon adet konut üretildi. 2016'da neredeyse yine 1 milyon adet konut üretildi. Yani arka arkaya 2016, 2017, 2018'de birer milyonun üzerinde konut üretilince stokla girdik pandemiye. Haziran 2020'de 0.64 ile o 45 gün içerisinde aslında 10 yılda kullanılacak konut kredisi kullandırıldı ve yaklaşık 450 bin konut satıldı 45 gün içinde, düşünün 450 bin konut satıldı ve ondan sonra zaten pandemiydi, pandemiden sonraki ekonomik koşullardı, işte inşaat maliyetlerin artmasıydı, stoklar azaldı ve inşaatlar yani üretimimiz, arzımız azalınca biz cepten yedik, cepten yedikçe fiyatlar arttı, arttı, arttı, işte bugünkü duruma geldik. Bunun için bizim yine yılda 1 milyon adet konut üretmemiz lazım. Üretemeyince tüketim artınca doğal olarak bu fiyatlara yansıyor.

thumbs_b_c_ba5386da430743675eb24029a108bae0

"ARTIK BU FİYATLARDA SON DEMLER"

Eğer oturmak için bir yer almak istiyorsa vatandaşlar gerçekten artık son demler, bu fiyatlarda son demler. Çünkü artık mecbur artmak zorunda, artacak. Çünkü bu maliyetlerin konuta yansımaması mümkün değil"

iStock-1368925303

Canlı Borsa
Anahtar Kelimeler:
konut fiyatları konut satışları ev almak konut ev almak için doğru zaman mı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yıllarca babası bildiği kişi öz babasının katili çıktı! 50 yıl sonra ortaya çıkan gerçek

Yıllarca babası bildiği kişi öz babasının katili çıktı! 50 yıl sonra ortaya çıkan gerçek

İran'da 'Türkçe' krizi! Pezeşkiyan neye uğradığını şaşırdı

İran'da 'Türkçe' krizi! Pezeşkiyan neye uğradığını şaşırdı

Ünlü markaya 'peynir' cezası! İçindeki başka çıktı... Reklamları durdurma kararı

Ünlü markaya 'peynir' cezası! İçindeki başka çıktı... Reklamları durdurma kararı

Altın için tarih verdi! Bugüne dikkat

Altın için tarih verdi! Bugüne dikkat

Emekliler dikkat! Uzman isim promosyon için uyardı

Emekliler dikkat! Uzman isim promosyon için uyardı

Türkiye'de fiyatları arttı, Avrupa ucuz kaldı! Vatandaş gayrimenkul için yurt dışına yöneldi

Türkiye'de fiyatları arttı, Avrupa ucuz kaldı! Vatandaş gayrimenkul için yurt dışına yöneldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.