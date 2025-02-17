'Aylık getirisi 30 bin TL' Rakamı 'Hızını alamayanlar...' diyerek açıkladı! 'Artık son demler'

Konut piyasasında son durum ne? Konut satışları arttı mı? Ev almak için doğru zaman mı? Konut fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 2025 yılının ocak ayı konut satışları bakımından en çok satışın gerçekleştiği ikinci ocak ayı olarak kayıtlara geçerken bu durumun nedeni araştırılıyor. Öte yandan uzmanlar, gayrimenkul almayı düşünenler için de çarpıcı değerlendirmelerde bulunuyor.

"ARTIK 1+1'LER DAHA KOLAY KİRALANIYOR, DAHA FAZLA GETİRİSİ VAR"

TV100 canlı yayınında konuşan Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayında aslında şöyle bir şey oldu; tüm zamanların en çok konut satılan ikinci Ocak ayı oldu. Diğer Ocak ayı da yıl olarak 2020'dir. İkinci Ocak ayı da artık 2025'in ocak ayında en çok satılan ocak ayı oldu. Çünkü ocak aslında piyasanın durduğu, çok fazla satışın olmadığı bir aydır. O yüzden bizim için sürpriz oldu. Peki, bunda ne özellikle öncelik oldu da bu kadar çok satıldı? Bir kere Aralık ayında hızını alamayanlar... Çünkü Aralıkta 212 bin konut satıldı. Hızını alamayanların biz Ocak ayına geldiğini görüyoruz, sarkma oldu. Bunun dışında özellikle yatırım için alanlar... Bu yatırım için alanlar daha çok işte Esenyurt, Çekmeköy, Tuzla gibi yani İstanbul'un çeperlerinde ve daha çok kira getirisi olan... Artık şu değişti; eskiden mesela 3 + 1 bir kiralık dairenin getirisiyle 1 + 1 bir dairenin kiralık getirisi farklıydı. Ama şimdi artık 1 + 1'ler daha fazla daha kolay kiralanıyor, daha fazla getirisi var. Yani 3 milyon liraya aldığınız bir konutun kira getirisi yaklaşık 30 bin lira kadar olabiliyor.

"KONUT ALMAYI DÜŞÜNENLER İNŞAAT MALİYETLERİNE BAKACAK"

Aslında matematik çok basit yani konutla ilgilenen, konut almayı düşünen vatandaşlar neye bakacaklar bir inşaat maliyetlerine bakacaklar. Herkes şunu düşünüyor; ya ne kadara mal ediyor ki bana bu kadara satıyor diye daha çok satış fiyatları üzerinden geçiliyor. Fakat bakın bugün bir genel müdür diyor ki bana 1 metrekarelik bir inşaatın maliyeti 30 bin liranın altında değil. Bunun içine arsa dahil değil ve müteahhitin karı dahil değil. Bunları koyduğunuzda bu şeyi inşaatı İstanbul'un en işte nezih semtlerinden birine koyduğunuzda...

Zaten İstanbul Metropol olarak tüm dünyada diğer şehirlerle yarışıyor yani gayrimenkul fiyatları açısından. Ama biz vatandaşın bütçesine uygun yerler bakacağımız zaman da işte o zaman bunlara bakacağız, satış adetlerine bakacağız. Çünkü satış adetleri arttıkça stok azalıyor. Stoğun azalması demek fiyatların artması demek. Bir kere 2024'ün neredeyse ekimine kadar durgun bir piyasa vardı. Herkes ne dedi; inşaat ve emlak durdu. Ama Ekimde bir sürpriz yaptı, Ekim, Kasım, Aralık'ta üst üste satışlarla neredeyse en çok satış yapılan, 1,5 milyon adet satışın yapıldığı 2020 - 2021 yılının verilerini aldık. 1 milyon 473 bin adet konut satıldı en kötü yılımızda.

"YILDA 1 MİLYON ADET KONUT ÜRETMEMİZ LAZIM"

Tablolar bize şunu söylüyor; diyor ki son 5 yıl içerisinde kira bedelleri yaklaşık yüzde 1000 artmış durumda. Burada aslında şeyi görüyoruz; 2019'la neredeyse 2022 arasında yatay bir seyir izlemiş. Yani o dönemlerde kira neredeyse işte birim fiyatları 50 liranın altında kalmış. Fakat ne olduysa 2021'de oldu, bir kırılma yaşadık. Ne zaman kırılma yaşadık? İşte pandemiden sonra. Pandemi bütün dengeleri alt üst etti. 2019'dan 2020'ye kadar geçen süre neden biliyor musunuz? 2017'de 1.3 milyon adet konut üretildi. 2016'da neredeyse yine 1 milyon adet konut üretildi. Yani arka arkaya 2016, 2017, 2018'de birer milyonun üzerinde konut üretilince stokla girdik pandemiye. Haziran 2020'de 0.64 ile o 45 gün içerisinde aslında 10 yılda kullanılacak konut kredisi kullandırıldı ve yaklaşık 450 bin konut satıldı 45 gün içinde, düşünün 450 bin konut satıldı ve ondan sonra zaten pandemiydi, pandemiden sonraki ekonomik koşullardı, işte inşaat maliyetlerin artmasıydı, stoklar azaldı ve inşaatlar yani üretimimiz, arzımız azalınca biz cepten yedik, cepten yedikçe fiyatlar arttı, arttı, arttı, işte bugünkü duruma geldik. Bunun için bizim yine yılda 1 milyon adet konut üretmemiz lazım. Üretemeyince tüketim artınca doğal olarak bu fiyatlara yansıyor.

"ARTIK BU FİYATLARDA SON DEMLER"

Eğer oturmak için bir yer almak istiyorsa vatandaşlar gerçekten artık son demler, bu fiyatlarda son demler. Çünkü artık mecbur artmak zorunda, artacak. Çünkü bu maliyetlerin konuta yansımaması mümkün değil"