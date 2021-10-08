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Aytaç: BDDK’nın açıklamasıyla ikinci faz başlamış oldu

08.10.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), intibak süreci devam eden tasarruf finansman şirketleri hakkında yeni bir açıklama yayınladı. Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç, BDDK’nın intibak süreci devam açıklamasıyla süreçte ikinci fazın başlamış olduğunu açıkladı.

Aytaç: BDDK’nın açıklamasıyla ikinci faz başlamış oldu

Sait Aytaç yaptığı açıklamada, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, intibak sürecinde olan tasarruf finansman şirketlerinin intibak sürecinin devamı yönünde bir karar aldı. BDDK takdirinde olan devam kararıyla süreçte ikinci faz başlamış oldu.

BDDK'NIN ÇALIŞMALARIYLA ŞEFFAFLAŞIYOR

Tasarruf finansmanın yasa sürecinin başladığı Mart ayındaki TBMM Genel Kurulu’ndan günümüze kadar süreyi değerlendirecek olursak her şey planlandığı gibi devam etti. Pek çok önemli aşamadan geçen tasarruf finansman sistemi, BDDK çalışmalarıyla her geçen gün daha şeffaf hale geliyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların, hayata geçen uygulama ve yönetmeliklerin süreç içinde sisteme güveni de artırdığını düşünüyorum. Şu anda sisteme gösterilen yoğun bir ilginin yanı sıra sistemden yararlanan yüz binlerce insan var. Bu ilgiyle tasarruf finansman sistemi ülkemizin ekonomisine destek sağlayan en önemli finansal araçlardan biri olmayı sürdürmektedir.

Biz Eminevim olarak intibak süreci çalışmaları kapsamında yeni döneme ilişkin tüm hazırlıklarımızı tamamladık. BDDK’nın intibak süreci devam açıklamasıyla süreçte ikinci faz başlamış oldu, kurucusu ve lideri olduğumuz sektörde sorumluluklarımız bir kat daha arttı. Bu bilinç içerisinde 128 şubemiz ve 2 bini aşkın çalışanımızla, hizmet kapasitesi ve sahip olduğu pazar payı ile sektörün en büyüğü olarak 30 yıldır olduğu gibi müşterilerimize güvenle hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi tasarruf finansmanı sektörüne liderlik etmeye, kurucusu olduğumuz sektörü daha iyi noktalara taşımaya ve ülkemizin ekonomisine katkılar sunmaya devam edeceğiz.” (İHA)

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