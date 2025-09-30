FİNANS

Bakan Kurum'dan sosyal konut paylaşımı! '500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin İlk Evim Projesi kapsamında yapımını tamamladığı Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki sosyal konutların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum yıl sonunda başlayacak 500 bin yeni sosyal konut projesine yönelik mesajında, “Niyazi kardeşimizin, Güllü ablamızın heyecanına, mutluluğuna bakar mısınız? Bu mutluluğu tüm vatandaşlarımızın gözünde görmek için, 500.000 yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam” ifadelerini kullandı.

Hande Dağ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 100 bin Sosyal Konut ve İlk Evim projeleri kapsamında Muğla’da 4 bin 900 konutu tamamlandı, 1.941 konutun ise inşası sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Seydikemer ilçesinde yeni konutlarına yerleşmeye hazırlanan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu 500 bin konutluk ‘Yüzyılın Konut Projesi’ne dikkat çekti: Burası İlk Evim projesiyle hayata geçirdiğimiz Fethiye Seydikemer TOKİ evleri. Niyazi kardeşimizin, Güllü ablamızın heyecanına, mutluluğuna bakar mısınız? Bu mutluluğu tüm vatandaşlarımızın gözünde görmek için, 500.000 yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam.”

“ARTIK BU EVLERDEN BİR TANESİNDE BİZ OLACAĞIZ”

Görüntülerde yer alan hak sahibi Zeynep Yıldız, başvuru sürecini şu sözlerle anlattı: Müracaatı ‘çıkmaz ama bakalım belki bir şans olur’ düşüncesiyle yaptık. Sonra ‘gerçek kişi biz miyiz, isim benzerliği mi?’ dedik. Kesinleştikten sonra ‘teslimi olur mu, olmaz mı?’ gibi endişelerimiz oldu. Ama binaların inşaatı başladığında, ‘tamam artık yapılıyor; bu evlerin bir tanesinde biz olacağız artık’ dedik. Eve girdiğimizde her şey yerli yerinde konumlandırılmış, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş olduğunu gördük. Devlet ödeme imkanlarını da ayarlamış. Düşük ve orta gelirli demiş. Kira ödeme imkanından daha düşük bir miktarda ödemeler, taksitlendirmeler yapıldı. Gerçekten hani çerez parası niyetine diyebileceğimiz şekilde ödemeleri kolay. Konutlar, yaşadığımız eve göre lüks olarak yapılmış. Bu bizi çok sevindiriyor.

“SAĞLAMLIK DEDİĞİMİZDE AKLA İLK GELEN TOKİ”

İnşaat işçisi Niyazi Tamgaç ise kurada isimlerinin çıktığını duyduğu an çok mutlu olduğunu belirterek, “O gün inşaatta çalışıyordum. Arkadaşlar haber verdi, sevinçten işi yarım bırakıp koşarak eve geldim. Görür görmez sevinçten gözlerimden yaş aktı. Hala ev sahibi olduğuma inanmıyorum. Nasibimizde vardı çıktı” dedi. TOKİ evlerinin sağlam olduğu için güven duyduğunu vurgulayan Tamgaç, “İnşaatta ömrüm geçtiği için bilgi sahibiyim. Sağlamlık konusunda olsun, kullanılan beton, demir, işçilik, denetim olsun, çok güven veriyor. Deprem, sağlamlık dediğimizde akla ilk gelen TOKİ oluyor” ifadelerini kullandı.

Oğlu Miraç Efe Tamgaç ise “Parkı, sarı kaydırağı beğendim. Biz buraya taşınalım, her akşam geleceğim oyun oynayacağım” dedi.

Diğer bir hak sahibi Güllü Avcı da, “Başka yerde deprem olduğunda TOKİ binalarının yıkılmadığını gördük. Onun için karar verdik. Adımı orada gördüğümde bayılmak üzereydim. Çok heyecanlandım, çok sevindim. Allah herkese nasip etsin. Hayalimizin de üstünde bir şeyle karşılaştık. TOKİ’nin devamını istiyoruz. Bütün köylerde de olsun istiyoruz” diyerek mutluluğunu paylaştı.

BUGÜNE KADAR 1 MİLYON 740 BİN SOSYAL KONUT İNŞA EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut, 13 Eylül 2022’de başlatılan “250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri” projeleri ile dar gelirli vatandaşlara güvenli barınma imkanı sağladı.

Türkiye genelinde bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. 280 bin sosyal konutun inşası devam ediyor. Yıl sonunda ise 500 bin konutluk ‘Yüzyılın Konut Projesi’ hayata geçirilecek. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği olacak proje ile 81 ilde vatandaşların çok daha uygun fiyatlarla konuta ulaşımı kolaylaşacak.

