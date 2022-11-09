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Bakan Kurum duyurdu: TOKİ'den 60 bin yeni konut daha! Yıl sonuna kadar...

09.11.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: TOKİ sosyal konut projesi için ilk çekiliş geçtiğimiz gün gerçekleşirken, yapımı devam eden projeler için Murat Kurum'dan yeni bir açıklama geldi. Bakan Kurum, "Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek" diyerek 60 bin konutun yıl sonuna kadar tamamlanacağı bilgisini paylaştı.

Bakan Kurum duyurdu: TOKİ'den 60 bin yeni konut daha! Yıl sonuna kadar...

Son dakika: TOKİ İlk Evim İlk İşyerim kampanyası vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanırken yapımı devam eden konutlara ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Bu yıl sonuna kadar, 60 bin konutun tamamlanacağını söyleyen Bakan Kurum, "Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek" dedi.

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İlk Evim İlk İşyerim Kampanya hakkında da son bilgileri paylaşan Bakan Kurum, "8 milyonu aşan vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla gençler, 505 binini emekli, 256 binini engelli, 6 bin 493'ünü şehitler ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar" ifadelerini kullandı.

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TOKİ

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