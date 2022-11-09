Bakan Kurum duyurdu: TOKİ'den 60 bin yeni konut daha! Yıl sonuna kadar...

Son dakika: TOKİ İlk Evim İlk İşyerim kampanyası vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanırken yapımı devam eden konutlara ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Bu yıl sonuna kadar, 60 bin konutun tamamlanacağını söyleyen Bakan Kurum, "Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek" dedi.

UCUZ KONUT PROJESİ'NE GENÇLER DAMGA VURDU

İlk Evim İlk İşyerim Kampanya hakkında da son bilgileri paylaşan Bakan Kurum, "8 milyonu aşan vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla gençler, 505 binini emekli, 256 binini engelli, 6 bin 493'ünü şehitler ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar" ifadelerini kullandı.

