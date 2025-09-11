FİNANS

Bakan Kurum faizsiz yeni konut projesini duyurdu! Ev, iş yeri ve araç alımları: İşte tüm detaylar!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın alımını sağlayacak "Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi" tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yeni sosyal konut kampanyası hakkında da dikkat çeken ifadelerde bulundu. İşte yeni sistemin tüm detayları!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması için yıl sonunda yeni sosyal konut kampanyasının hazırlıklarına devam edilirken, konut arzının hızla karşılanması ve vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni adımlar hayata geçirilecek.

‘1 MİLYON 704 BİN SOSYAL KONUT İNŞA ETTİK’

Vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma ihtiyacı için bugüne kadar sayısız kampanyalar düzenledik. Eserlerimizi bitirdik, vatandaşımıza teslim ettik. Bu kapsamda tam 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettik.

YENİ SOSYAL KONUT KAMPANYASI HAKKINDA

Şu anda ülke genelinde 81 ilimizde yapımı devam eden 280 bin konutumuzu inşallah hızlı bir şekilde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yıl sonunda açıklayacağımız sosyal konut kampanyası ile gençlerimize, en az 3 çocuğu olan ailelerimize sosyal devlet bakış açısıyla destek olmaya devam edeceğiz.

"300 BİNİNCİ KONUTUMUZUN ANAHTARLARINI TESLİM ETTİK"

Daha geçtiğimiz hafta 6 Eylül’de Malatya’mızda 300 bininci konutumuzun anahtarlarını büyük bir coşku ile depremzede kardeşlerimize teslim ettik. 11 ilimizde sadece konut yapmadık orada çocuklarımız için konforlu yaşam alanları yaptık. İnşallah yıl sonuna kadar tüm yuvalarımızı yapacak geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmayacağız.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Kendisine ait kamu arazisinde hizmet alanında kalan yapılaşma hakkı verilmeyen vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidererek imar hakkı aktarımı getirdik. Vatandaşımıza orada kullanamadığı imar hakkını başka bir alanda kullanmasına imkan sağlayacağız. Bu düzenlememiz bütün İstanbul’umuza, tüm Türkiye’ye, milletimize hayırlı uğurlu olsun.

İŞTE YENİ SİSTEMİN TÜM DETAYLARI

Geçtiğimiz ay İstanbul’da gayrimenkul yatırım sertifikasını milletimizin istifadesine sunduk. Küçük birikimlerle ev sahibi olabilme imkanını sağladık. Şimdi vatandaşımızın sadece ev değil iş yeri ve araç sahibi olmasını kolaylaştıracak yepyeni bir çalışmayı Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemimizi milletimizin huzuruna sunuyoruz.

Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası yani Emlak Katılım bankası olarak tasarruf finansman sektörüne giriyoruz. Bu sistemde kesinlikle faiz yoktur. Devlet güvencesi vardır. Öncelikle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesi ile bir araya gelecekler. Her vatandaşımız kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak. Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek. Faizsiz finansman modeli ile satın almak istediği ev, araç ve iş yeri için aylık taksit miktarını kendi bütçesine göre belirleyecek.

İki model sunacağız. Birinci modelimizde çekiliş sistemi olacak. Her ay nasıl TOKİ ile yaptığımız konutları noter huzurunda kura çekmek sureti ile veriyorsak her ay düzenli olarak yapacağımız çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız.

İkinci modelde ise çekilişin olmadığı müşteri bazlı tasarruf finansman modelimizi uygulayacağız. Bu modelde müşteri teslimat tarihini çekilişte değil kendi belirlediği tarihe göre ayarlayabilecek. Çekiliş olmadan ister peşinat ödeyerek ister tutarı taksitlere bölerek evini arabasını satın alabilecek.

Kaynak: AA

