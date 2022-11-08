Bakan Kurum: Konut fiyatları projemizle aşağı gelmeye başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut fiyatlarının düşüşe geçtiğini söyledi.

İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Sempozyumu'nda konuşan Kurum, Türkiye'nin dört bir yanında başlatılan sosyal konut projelerine değinerek şunları söyledi:

"Dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahi sosyal devlet anlayışını rafa kaldırdılar. Bu uygulamaları yapmıyorlar. Almanya Cumhurbaşkanı geçenlerde şunu söylüyor; 'Artık vatandaşlarımız artan konut fiyatları ve kiraları karşısında zor durumda kalacak.' Buna ilişkin çözüm ortaya koyamıyorlar. Biz Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini bu yüzden yapıyoruz. Konut fiyatları projemizle birlikte durdu, aşağı gelmeye başladı. Bu süreçte hem alt gelirlimize hem orta gelirlimize destek olmaya devam edeceğiz.Amacımız, hedefimiz 2035 yılına kadar bu manada dönüşüme girmemiş alan kalsın istemiyoruz."

"2028'E KADAR 500 BİN SAĞLAM KONUT KAZANDIRACAĞIZ"

Kurum, 81 ilde dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şu an halihazırda sahada 250 bin konutun dönüşüm çalışmaları devam etmektedir. İlan ettiğimiz sosyal konut kampanyamızla da ülkemize 2028 yılına kadar 500 bin sağlam ve güvenli konutumuzu kazandıracağız" dedi.

"3 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLADIK"

Türkiye'de kentsel dönüşüm tarihinin çok eskiye gitmediğini söyleyen Bakan Kurum, "Özellikle son 20 yılda dönüştürdüğümüz riskli yapılar ve alanlar, ürettiğimiz sosyal konutlar ve etkin bir şekilde yürüttüğümüz yapı denetim sistemimizle birlikte ülkemizde güvenli yaşam alanları sağlamak için epeyce bir yol kat ettik. Türkiye'nin dört bir yanında 3 milyon konutumuzun dönüşümünü sağladık" diye konuştu.

"DEPREMİ VE DEPREM DÖNÜŞÜMÜNÜ SİYASET ÜSTÜ GÖRMEK ZORUNDAYIZ"

Bakan Kurum, İstanbul'un deprem riskine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bugün maalesef, 'deprem dönüşümünü siyaset üstü bir konu olarak görüyorum' denip bütçelerde bu depreme ayrılan payın azaltılmasını, hele hele dönüşüm sürecinin tıkanması için her türlü girişimlerde bulunulmasını üzülerek takip ediyoruz. Depremi ve deprem dönüşümünü siyaset üstü görmek zorundayız. İnsanımıza karşı sorumluluk duygusu taşıyan herkes, ivedilikle meselenin aciliyetinin farkına varmalıdır.

Aksi takdirde en büyük zararı da bu aziz şehir İstanbul'umuz görecektir. O yüzden milli güvenlik meselesidir. Allah göstermesin İstanbul'da yaşayacağımız büyük bir depremde sadece İstanbul veya evini kaybeden vatandaşımız değil, tüm Türkiye, tüm Türkiye ekonomisi etkilenecektir. Binlerce kardeşimizi yitireceğimiz bir depremi bekliyoruz. Böylesi bir süreçte de herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir."

Hem alt hem de orta gelirli vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Kurum, "İlk etapta 250 bin sosyal konutumuzu yaptık. Ardından 2023-2028 yılları arasında toplamda 500 bin yapacağımızı ifade ettik. 1 milyon sosyal konut amaçlı arsamızın tahsisini yaptık. 50 bin iş yeri projemizin ilk etabı olan 10 bin iş yerimizi vatandaşımıza sunduk ki en büyük başvuru da kıymetli gençlerimizden geldi. 2 milyonun üzerinde başvuruyu gençlerimiz yaptı. Bu projelerimizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Amacımız, 2035 yılına kadar da Türkiye'de bu manada dönüşüme girmemiş alan kalsın istemiyoruz." dedi.

"ŞU ANA KADAR BU 98 BİN 160 KONUTTAN 57 BİNİ DÖNÜŞTÜ"

İlçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise uzun yıllardır Esenler'de kentsel dönüşüme ilişkin büyük çaba gösterdiklerini söyledi.

Esenler'de bütün yapı stoklarına göre analizlerin yapıldığını belirten Göksu, "Şu ana kadar bu 98 bin 160 konuttan 57 bini dönüştü. Şimdi bunların ilk etapta dönüşmesi gereken 16 bini var. Günü ve saatiyle nasıl dönüşeceği belirlendi. Üçüncü büyük adım ise geriye kalan 40 bin var. Esenler'de bu işi başarmakta en önemli payımız, toplumsal aklın inşası." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz da sürdürülebilirlik konusunda çeşitli adımlar atarak bunları da sertifikalarla belgelendirdiklerini vurguladı.

YTÜ'nün kampüste sıfır atık yönetimini uygulayan ilk üniversitelerden biri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yılmaz, "Biz başlangıç seviyesinde sıfır atığı kabul etmiyoruz. Platin seviyesi için başvurumuz var. Atık yönetimiyle ilgili çalışmalar, ayrıştırma ve kendi atıklarını satabilen bir üniversiteyiz. Buradan elde ettiğimiz gelirleri öğrencilerimize burs olarak sağlamaya çalışıyoruz. Atıklarımızın son iki yılda yüzde 100'ünü geri dönüştürebilir hale geldik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum'a, Göksu'nun editörlüğünü yaptığı "40 Şehir" isimli kitaptaki 40 şehri temsil eden tablo hediye edildi.

